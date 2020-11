Hvor mange snubletråder vil Trump legge ut for Bidens overgangsteam?

Tungvektere i det republikanske partiet og folk i Donald Trumps nærmeste krets ønsker en verdig overgang. Men det er mange snubletråder Trump kan legge ut for Joe Biden.

President Donald Trump dro på golfbanen da han fikk vite at Joe Biden var utropt til vinner. CARLOS BARRIA /Reuters/NTB

8. nov. 2020 18:13 Sist oppdatert nå nettopp

Dersom du skal følge med på maktovertagelsen i USA, er det et offentlig organ du skal merke deg: General Service Administration (GSA). Det har ansvaret for at overgangen mellom utgående og inngående president skjer på en ordentlig måte. Alt er hjemlet i en lov fra 1963, Presidential Transition Act.

Så langt har ikke GSA utropt Biden som vinner. En talsperson for GSA sa lørdag at det vil først skje når en vinner er kåret ifølge «den prosessen som er nedfelt i grunnloven.»