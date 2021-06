Grusomt funn av levninger ved internatskole i Canada

Levningene av 751 mennesker er funnet Canada, i umerkede graver ved en nedlagt skole for urfolk. De fleste skal være barn.

En plakat til minne for døde barn, utenfor internatskolen Kamloops i British Columbia. Nå har en urfolksgruppe gjort et nytt funn, denne gangen av 751 levninger ved internatskolen Marieval Indian Residential School i delstaten Saskatchewan. Foto: Jonathan Hayward, THE CANADIAN PRESS / NTB

Hundrevis av barn, i umerkede graver. En canadisk urfolksgruppe har nok en gang gjort et grusomt funn ved en av mange tidligere internatskoler for barn av urfolk.

The New York Times melder at 751 levninger er funnet ved den nedlagte skolen Marieval Indian Residential School. Skolen ligger i den canadiske delstaten Saskatchewan, midt i landet, og ble drevet av den katolske kirken i nesten hundre år. Skolen ble lagt ned i 1997, og skolebyggene ble revet, skriver avisen.

Funnet kommer bare en knapp måned etter at levningene av 215 mennesker ble funnet ved en annen internatskole for urfolk, også den drevet av den katolske kirken i Canada.

Det er ikke klart hvordan barna døde. The New York Times skriver at skolene var herjet av sykdom, vold og seksuelle overgrep. Avisen skriver at tidligere studenter har fortalt om døde spebarn og om prester som begikk overgrep.

Skoler over hele Canada

Canadiske urfolksgrupper har i flere år jobbet for å få undersøkt Canadas mange internatskoler. Urfolksgruppene har i årevis hevdet at skolene drev systematisk misbruk av barn. Omtrent 150 slike skoler ble drevet over hele Canada, helt frem til 1996, skriver The New York Times.

Det er anslått at 150.000 urfolksbarn er blitt internert ved skolene, i en periode på over hundre år.

– Vi har alltid hørt snakk og spekulasjon og historier, men å se dette tallet – det er et temmelig betydelig tall, sier Bobby Cameron, leder for føderasjonen av urfolksgrupper i Saskatchewan-provinsen.

Oppgjør med historien

Det grusomme funnet er en del av en langt oppgjør for canadiske urfolk. En nasjonal sannhetskommisjon kom i 2015 frem til at systemet av internatskoler utgjorde et «kulturelt folkemord» av urfolksgrupper. I etterkant begynte arbeidet for å finne og identifisere savnede urfolksbarn.

28. mai i år kom nyheten om at levningene av 215 mennesker var funnet ved skolen Kamloops Indian Residential School i delstaten British Columbia. Også denne skolen ble drevet av den katolske kirken.

Canadas statsminister Justin Trudeau kalte funnene «hjerteskjærende», og ga beskjed om å flagge med halv stang ved alle føderale bygninger i landet.

Også Pave Frans, den katolske kirkens overhode, kommenterte saken.

– Jeg følger nyhetene fra Canada med smerte. Dette tragiske funnet styrker oppmerksomheten om fortidens sorg og lidelse, sa paven ifølge nyhetsbyrået AP.