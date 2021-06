Ny UFO-rapport: Amerikanske myndigheter sier de mangler bevis for å utelukke eller bekrefte utenomjordisk liv

Pentagon bekreftet i fjor at offentlig tilgjengelige UFO-videoer er ekte. I en ny rapport er det undersøkt 144 tilfeller, der kun ett kan forklares.

26. juni 2021 14:07 Sist oppdatert 10 minutter siden

Fredag lanserte den amerikanske regjeringen en ny rapport om uidentifiserte flyvende objekter (UFO). Den hverken utelukker eller konkluderer med at det er snakk om utenomjordisk liv.

Teknologimagasinet Wired skriver at rapporten er et resultat av et program som ble nedsatt i 2007, kalt Programmet for identifisering av avanserte luftfartstrusler. Dette ble først kjent i 2017 da The New York Times publiserte et førstesideoppslag om «Pentagons mystiske UFO-program».

Rapporten har en prislapp på 187 millioner kroner og analyserer 144 observasjoner av uforklarlige eller uidentifiserte luftfenomener. Kun ett av disse kan forklares, står det i rapporten.

Det skal være snakk om en stor, punktert ballong. Resten av tilfellene er ikke kategorisert på grunn av manglende informasjon.

UFO-entusiaster jubler

18 av observasjonene i rapporten er av «uvanlige» bevegelsesmønstre i luften.

Dette inkluderer objekter som ser ut til å stå stille, bevege seg mot vinden, manøvrere svært brått, eller bevege seg i betydelig hastighet uten merkbare fremdriftsmidler. Noen av dem ga ut radiofrekvensenergi, som ble plukket opp av amerikanske militærfly.

Selv om rapporten ikke inneholder noen indikasjoner på at hendelsene har en utenomjordisk forklaring, vil den bli sett på som en stor seier av dem som har presset på for å få myndighetene til å offentliggjøre sine funn om rare lys på himmelen, skriver Wired.

– Ingen tvil. Dette er årtusenets største historie. Den kommer til å snu om på vår felles virkelighetsforståelse, sier tidligere CIA-agent Jim Semivan til Wired.

Han jobber i To the Stars Academy of Arts and Sciences, et selskap som forsker på UFO-er og andre uforklarlige fenomener.

Langt fra alle er like entusiastiske. Det rapporteres sjeldent om uidentifiserbare objekter fra astronomer. De jobber med å analysere himmelen og verdensrommet på jakt etter nye himmellegemer.

– Jeg tror det er gjenstander der ute som gjennomsnittspersonen ikke kan identifisere. Problemet er: Kan vi gjøre en UFO til en IFO, altså et identifisert flyvende objekt? spør den pensjonerte astronomen Andrew Fraknoi til Wired.

Han mener ingen ville blitt gladere for dette enn astronomer.

UFO-fenomenet fikk økt oppmerksomhet i fjor. Da bekreftet Pentagon at videoene i New York Times-saken fra 2017 var ekte.

Spekulasjoner om hemmelig teknologi

Piloter i det amerikanske forsvaret har observert gjenstander som beveger seg med hypersonisk hastighet. Det er mer enn fem ganger lydens hastighet. Gjenstandene skal også ha gjennomført manøvre som er umulige ved hjelp av offentlig kjent teknologi, skriver The Wall Street Journal.

Dette har skapt frykt for at andre nasjoner har fått store industrielle forsprang i det skjulte.

Rapporten gir ingen definitive svar på om de kan være snakk om hittil ukjent teknologi fra rivaliserende land, som Russland eller Kina.

Denne forklaringen overbeviser heller ikke UFO-entusiastene, som peker på at dette ikke er første gangen uidentifiserbare objekter er blitt rapportert om av det amerikanske militæret.

Luftforsvaret lanserte en lignende rapport i 1969. Condon-rapporten konkluderte den gang med at studiene av UFO-er mest sannsynlig ikke ville føre til noen interessante konklusjoner.

– Sjansene for at denne teknologien er russisk eller kinesisk, er uendelig liten. Disse gjenstandene har vært observert siden 1940-tallet. Russerne ville ha vunnet den kalde krigen hvis de hadde denne teknologien den gang, sier Jim Semivan.

Pentagon opplyser at det ikke kan utelukkes at det er snakk om utenomjordiske skapninger. Nå skal departementet utarbeide en ny strategi for innsamling av og sporing av informasjon om potensielle observasjoner.