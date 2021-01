Trump-venn: – Dette er en trist dag

De siste fire årene har Martha Boneta vært på besøk i Det hvite hus en rekke ganger. I dag stiller hun opp på flyplassen for å ta farvel.

Martha Boneta er blant Trump-støttespillerne som har stilt opp på Joint Base Andrews for å se at presidenten reiser til Florida i dag. Foto: Privat

20. jan. 2021 14:21 Sist oppdatert nå nettopp

Boneta er på vei inn til flyplassen Joint Base Andrews, like sørøst for Washington, idet vi får tak i henne på telefonen. Det er tidlig onsdag morgen på den amerikanske østkysten. Den aller siste dagen i Donald Trumps tid som president.

– Vi har lyst til å si takk for alt han har gjort. Han har vært en stemme for mange som følte at ingen lyttet til dem tidligere, sier Boneta.