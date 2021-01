Bernie Sanders selger gensere med vottebildet

Bernie Sanders selger nå bomullsgensere med det berømte bildet av ham med strikkevotter og vinterjakke under innsettelsen av Joe Biden i vinterkalde Washington.

Vermont-senator Bernie Sanders ankommer innsettelsen av Joe Biden, godt kledd for vinterlige forhold. Foto: Saul Loeb / AP / NTB

NTB

9 minutter siden

Bildet av Sanders i en praktisk vinterjakke og med fargerike strikkevotter blant de ellers frakk- og kåpekledde politikerne foran Kongressen, gikk viralt og er blitt klippet inn i tallrike bilder, kunstverk og videoer over hele verden.

Nå har Sanders bestemt seg for å utnytte det allerede ikoniske bildet og har plassert det på en genser som selges for 45 dollar. Inntekten går til hans Meals on Wheels Vermont-prosjekt, melder The Independent.

Meals on Wheels skaffer varme måltider til folk i Vermont som er kronisk syke og ikke har mulighet til å lage sin egne måltider.