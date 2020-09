Orkanen Sally har nådd kysten av USA

Orkanen Sally kom inn over USAs sørkyst og satte ned farten. Det er ikke bare gode nyheter for dem som bor under henne.

Orkanen Sally slo onsdag inn over kysten av Alabama i USA. NOAA via AP / NTB

16. sep. 2020 05:47 Sist oppdatert nå nettopp

Med en flom på opptil halvannen meter var det livsfarlig å gå ut i Pensacola onsdag. Gerald Herbert, AP/NTB

I to dager spant Sally rundt sin egen akse i Mexico-gulfen, der samlet hun opp enorme mengder vann. Onsdag morgen slo hun inn mot kysten på grensen mellom Florida og Alabama.

USAs nasjonale orkansenter advarte mot en «katastrofal og historisk flom».

Da orkanen kom inn mot kysten var den målt til kategori to, på en skala der en er lavest og fem høyest. Vinden hadde en hastighet på 170 kilometer i timen. Etter hvert ble den redusert til kategori en, med vindhastighet på 123 kilometer i timen.

Skadene fra regnet blir enorme. Gerald Herbert, AP/NTB

Ulempen med den svakere vinden er at uværet blir liggende over de samme stedene lenge. Enkelte lokalsamfunn har fått næremere 50 centimeter nedbør det siste døgnet, ifølge Reuters.

Værtjenesten advarer mot at det kan regne 75 centimeter enkelte steder.

I byen Pensacola i Florida var det en flom på halvannen meter. Mer enn en halv million hjem og forretninger har mistet strømmen.

Et stykke av en ny veibro, Three Mile Bridge ved Pensacola, kollapset, og bergingsarbeidere forsøkte å hindre en lekter i å drive inn i en annen bro, melder NTB.

Redningsmannskaper hentet ut titalls mennesker fra oversvømte boliger. I Escambia-fylket ble 40 reddet, inkludert en familie på fire som ble hentet fra et tre, ifølge sheriff David Morgan.

– Det er regnet som skiller denne fra andre, sa Cavin Hollyhand til Reuters.

Han hadde forlatt hjemmet ved strankanten og søkt tilflukt i Mobile, Alabama.

Alabamas guvernør Kay Ivey advarte innbyggerne mot å gå ut. Hun ba også om at innbyggerne bare tilkaller nødtjenestene om det står om livet.

Bryan Lockwood i Biloxi i Mississippi benyttet seg av bølgene som orkanen Sally sendte inn mot land mens uværet fortsatt var over åpent hav. Lukas Flippo / The Sun Herald via AP / NTB

Livsfarlig

– Historisk og livsfarlig flom kan ventes langs deler av den nordlige kysten mot Mexicogolfen, heter det i advarselen fra orkansenteret.

Fire andre tropiske stormer er også under oppseiling i Atlanterhavet, et fenomen som bare er registrert en gang tidligere, i september 1971, ifølge NHC.

President Donald Trump sammenlignet tirsdag Sally med orkanen Laura, som rammet Texas og Louisiana for få uker siden.

– Denne er mindre, men mer direkte, men vi har den under kontroll, sa han.

Teddy er på vei

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) har i år registrert så mange tropiske stormer i Atlanterhavet, at de er i ferd med å gå tomme for navn. Det har bare skjedd en gang tidligere, i 2005, da orkanen Katrina forårsaket store ødeleggelser i New Orleans.

Mandag slo orkanen Paulette inn over Bermuda, og NHC oppgraderte onsdag også den tropiske stormen Teddy i Atlanterhavet til orkan.

Teddy befinner seg nå drøyt 1.300 kilometer øst for De små Antiller og har opp mot 78 sekundmeter vind i kastene. Den ventes å styrke seg ytterligere og blir trolig kategori 4 i løpet av torsdagen, ifølge NHC.