Seks asiatisk-amerikanske kvinner ble ofre i masseskyting. Nå har mange fått nok av hets, hat og vold.

En mann reiste fra spa til spa. Der skjøt han amerikanske kvinner av asiatisk opphav. Nå sprer demonstrasjoner mot hatkriminalitet seg over USA.

Atlanta ble denne uken rystet av masseskyting på tre ulike spa-klinikker. Åtte mennesker ble drept. Lørdag samlet folk seg for å markere avsky mot hatkriminalitet. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters/ NTB

Nå nettopp

«Asiater er ikke et virus, rasisme er». «Stopp hatet mot asiater».

Etter at covid-19 kom til USA for litt over ett år siden, har hatkriminaliteten mot amerikanere av asiatisk opphav økt. De opplever mer vold, hærverk og hets enn før pandemien, viser rapporter fra flere organisasjoner.

Frykten og uroen har toppet seg etter denne ukens massedrap i Georgia i USA. En 21 år gammel mann er siktet etter at åtte personer ble skutt og drept på tre ulike spa-klinikker i Atlanta-området. Syv av ofrene var kvinner, seks av dem av asiatisk opprinnelse.

Blomster, lys og minneord til ofrene for massedrapene i Atlanta-området. Foto: CANDICE CHOI / AP/ NTB Fire mennesker ble skutt og drept på denne massasjeklinikken i Acworth i Georgia. Deretter ble fire mennesker drept ved to ulike spa/massesjeklinikker i som lå i nærheten av hverandre i Atlanta. Foto: Curtis Compton / Atlanta Journal-Constitution/ NTB

Drapene har skapt sterke reaksjoner blant amerikanere, fra sorg og frykt til sinne.

Denne helgen har det vært demonstrasjoner i en rekke amerikanske storbyer. I Atlanta og New York City, i San Francisco og Houston, i Boise og Idaho har tusener samlet seg i gatene for å protestere.

Foto: CAITLIN OCHS / Reuters/ NTB En av markeringene ble avholdt på Manhattan i New York City, der navnene på de drepte ble båret i gatene. Hundrevis tente lys for ofrene i Alhambra, California, lørdag kveld, fire dager etter at åtte mennesker ble drept i Atlanta-området. I Chicago krevde demonstranter slutt på hatkriminalitet. Betty Wu (i midten) og barna Timmy (3) og Kayley (5) i Pittsburgh har sett nok fremmedfrykt rettet mot asiatiske amerikanere. Ung demonstrant i Washington.

Voldsom økning i hets og vold

Drapene skjer etter et år der mange asiatiske amerikanere har opplevd å bli forfulgt, hetset og utsatt for vold.

Hatkriminalitet mot asiatisk-amerikanere har økt med 149 prosent i 16 amerikanske storbyer det siste året. Samtidig har den generelle hatkriminaliteten gått ned. Det viser en fersk rapport fra Center for Study of Hate and Extremism. Den er gjengitt av Reuters. Flere rapporter peker på samme urovekkende tendens: Asiat-amerikanere er det nye hatobjektet i USA.

Fakta Asiatisk-amerikanere Drøyt 20 millioner amerikanere er av asiatisk herkomst. Asiatisk-amerikanere er den raskest voksende minoritetsgruppen i landet. De største gruppene i 2018 stammet fra disse landene: Kina: 5,1 millioner India: 4,5 millioner Filippinene: 4 millioner Vietnam: 2,1 millioner Korea: 2,5 millioner Japan: 1,5 millioner Kilde: USAs folketelling Vis mer

Menneskerettsforkjempere mener det har klar sammenheng med at asiater får skylden for pandemien i USA. Covid-19 ble først oppdaget i Wuhan i Kina. Tidligere president Donald Trump kalte viruset for «kinaviruset», «kinapesten» og «Kung Flu». Mange andre har brukt lignende betegnelser.

Samtidig har amerikanske asiater over hele USA blitt utsatt for vold, hærverk, hets og angrep.

En av dem som nå har bestemt seg for å si ifra, er 54 år gamle Elisa Park. Hun pleide å holde en lav profil når noen ga uttrykk for antiasiatiske holdninger. Hun ville ikke lage noe oppstyr, forteller hun til The New York Times.

– Jeg har feid det unna, ligget lavt og arbeidet hardt. Men denne gangen kan jeg ikke være stille, sier hun på demonstrasjonen i Liberty Park, Atlanta.

Hun forteller at både kolleger og venninner av asiatisk opphav er redde. Noe så enkelt som å lufte hunden om kvelden, er blitt skummelt.

Folkemengden vokste seg stor i Liberty Park i Atlanta lørdag. Foto: ARRHYTHMIA FILMS / Reuters/ NTB

Ikke alt blir regnet med i tallene

Asiat-amerikanere blir dyttet og snakket nedsettende til, knivstukket og skutt. I New York alene, der rundt 16 prosent av befolkningen har asiatiske røtter, har antallet rapporterte hatkrimsaker økt fra tre i 2019 til 28 i 2020.

The New York Times skriver at det i tillegg finnes mange andre saker som ikke blir kategorisert som hatkriminalitet, fordi motivet ikke er avklart. I mange tilfeller er det likevel mistanke om at antiasiatiske holdninger spiller inn.

En av disse sakene rammet en ung asiatisk-amerikansk mann som var på vei hjem en kald februarkveld nær Chinatown i New York. Plutselig kom en fremmed opp til ham bakfra, helt uanmeldt, og knivstakk ham i ryggen. Fordi gjerningsmannen ikke hadde gitt uttrykk for rasisme forut for knivstikkingen, mente politiet det ikke var bevist at hendelsen skyldtes rasisme. Mannen ble siktet for drapsforsøk, men ikke for hatkriminalitet.

– La oss nå kalle disse tingene for det de er, sa Don Lee, en aktivist på en av helgens massemønstringer.

– Dette er ikke tilfeldige angrep. Vi ønsker at dere erkjenner at denne kriminaliteten skjer.

«Vi er herfra», har asiatisk-amerikanere sett seg nødt til å påpeke etter volden og hetsen de er blitt utsatt for siste år. Foto: Ben Gray / AP Photo/ NTB Hatet er viruset, er blant parolene som har gått igjen i helgens demonstrasjoner. Foto: Dan Pelle / The Spokesman-Review

Uklart motiv i Atlanta

Heller ikke masseskytingen som drepte åtte mennesker i Atlanta har et avklart motiv.

Den antatte gjerningsmannen, en 21 år gammel mann, er pågrepet. Han har erkjent de faktiske forholdene, og skal ha forklart at motivet dreide seg om egen sexavhengighet, og at han ville «eliminere fristelser».

Av de åtte menneskene som ble drept i angrepene, var syv kvinner, seks av dem asiatisk-amerikanske. To av ofrene, en mann og en kvinne, var hvite.

USA Today melder at gjerningsmannen nylig mistet jobben som følge av pandemien.

President Joe Biden har understreket at motivet for masseskytingen ennå ikke er avklart, men at asiatisk-amerikanere er veldig bekymret som følge av hyppige voldshendelser det siste året. Biden kaller angrepet «veldig, veldig urovekkende». Visepresident Kamala Harris understreker også at det er usikkerhet om motivet.

– Men jeg vil si til våre asiatiske amerikanere at vi står med dere og forstår hvordan dette har skremt, sjokkert og krenket alle sammen, sier visepresident Kamala Harris.

Hundrevis av mennesker sto samlet med tente lys i stillhet i Alhambra, California, lørdag kveld. Foto: Damian Dovarganes / AP/ NTB

Vanskelig å se dette som noe annet enn hatkriminalitet

Ordførere Keisha Lance Bottoms i Atlanta mener det er liten grunn til å tvile på at det ligger rasisme bak når seks av åtte drepte i Atlanta er asiatiske kvinner.

– Det er vanskelig å se dette som noe annet enn hatkriminalitet, sier Lance Bottoms til CNN.

Hun mener det er tydelig at det asiatiske samfunnet igjen blir blinket ut som hatobjekter i USA.

– Dette skjer over hele landet, sier ordfører Keisha Lance Bottoms til CNN.

Amnesty International USA oppfatter også drapen i Atlanta som rasistisk motivert:

– Vi er vitne til hva som skjer når rasistisk og misogynistiske – kvinnehatende – ideologier kolliderer i et samfunn der det også er enkel tilgang til skytevåpen, sier Amnesty i en uttalelse.