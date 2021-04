Han sto opp mot Putin. Da ble han sendt nesten til Nordpolen.

MOSKVA (The Washington Post): Maskert politi saget seg gjennom den doble jerndøren. Deretter ble opposisjonspolitikeren iført håndjern og satt på et fly nordover.

Novaja Semlja er to store, nesten sammenhengende øyer og flere mindre øyer som danner skillet mellom Barentshavet og Karahavet. Foto: Reuters

Robyn Dixon Journalist

31 minutter siden

Midt i det forblåste landskapet på Novaja Zemlja i russisk Arktis står en sprukken bølgeblikkhytte formet som en tønne. Stedet ligger så langt fra sivilisasjonen som det vel er mulig å komme. I 1960-årene var det et sovjetisk atomprøvefelt her. Inne i hytta henger et ikon og et portrett av president Vladimir Putin på veggen.

Det er ingen trær, ingen telefonlinje, mobildekning eller internett der. Vann finnes ikke, bortsett fra smeltet snø og is. Sultne isbjørner streifer rundt på alle kanter. Denne utposten ved Tsjerakino er det perfekte stedet for dem som vil blåse liv i tradisjonen med politisk eksil i Putins Russland, mener kritikere.