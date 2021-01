Hun er en av Danmarks mest omstridte politikere. Derfor er saken mot henne helt unik.

Det er blitt kalt en «juridisk atombombe». Nå blir en av Danmarks mest omstridte og populære politikere stilt for riksrett.

Et flertall i Folketinget mener Inger Støjberg bør stilles for riksrett. Men saken skaper indre splid. Foto: Vidar Ruud / NTB

14. jan. 2021 12:03 Sist oppdatert 35 minutter siden

I USA blir Donald Trump stilt for riksrett for angrepet på Kongressen for en uke siden.

I Danmark starter riksrettssak mot Inger Støjberg på en helt annen måte. Det begynner med en pressemelding som ble sendt for fem år siden.