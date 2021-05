Hvor fikk Hamas 2000 raketter fra? – Det er på Reodor Felgen-nivå

Rakettene har gått på sukker og gjødsel. Men nå har det skjedd noe med Hamas’ rakettbeholdning.

Rakettangrepene har haglet over Israel de siste dagene. Israel har svart med harde gjengeldelser for ulike mål på Gaza. Foto: MOHAMMED SABER, EPA / NTB

15. mai 2021 12:00 Sist oppdatert 11 minutter siden

På den knøttlille Gazastripen er det islamistiske Hamas som styrer. Det har de gjort i nesten 15 år.

Men det smale landområdet langs Middelhavet er fullstendig omringet og okkupert. Israel bestemmer hvem og hva som fraktes over grensene. Økonomien ligger med brukket rygg. Byen er fattig og overbefolket. Nesten to millioner bor i et område som er mindre enn Oslo.