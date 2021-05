Mange drept i nye israelske luftangrep mot Gazastripen søndag

Minst 42 mennesker er drept i israelske luftangrep på Gazastripen søndag, opplyser palestinske helsemyndigheter. Flere bygninger er jevnet med jorden.

Arbeidere rydder i ruinene etter et israelsk luftangrep på Gazastripen. Foto: Adel Hana / AP / NTB

De israelske luftangrepene som søndag la tre bygninger i grus, er de dødeligste angrepene siden kamphandlingene blusset opp tidligere denne uken.

16 kvinner og ti barn er blant søndagens ofre, ifølge helsedepartementet i det palestinske området, og over 50 er såret.

Flyangrepene rammet en viktig sentrumsgate med boligblokker og butikker i Gaza by og varte i over fem minutter.

Flere israelske luftangrep rammet også veier i Gaza by. Bilder viser et krater som blokkerer en av hovedveiene inn mot Shifa-sykehuset, det største sykehuset på Gazastripen.

Røyk stiger opp etter et israelsk luftangrep. Foto: Matem Moussa / AP / NTB

– Skal fortsette

Trass i de høye dødstallene og internasjonale protester og forsøk på å megle, insisterer statsminister Benjamin Netanyahu på at den fjerde krigen i Gaza vil fortsette.

I en TV-tale søndag sa han at angrepene vil fortsette med full styrke, og at de vil ta sin tid. Israel vil avkreve Hamas en høy pris, sa han med forsvarsminister Benny Gantz ved sin side.

Til sammen har 188 palestinere mistet livet siden luftangrepene startet tidligere denne uken, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen. Blant de drepte er 55 barn.

På israelsk side er åtte personer drept, ifølge AFP. En fem år gammel gutt er blant de drepte i Israel.

Palestinere med liket til en av dem som ble drept i israelske angrep natt til søndag i Gaza by. Foto: Abdel Kareem Hana / AP / NTB

Angrep bolig

Israels militære (IDF) hevder at Gazastripens øverste Hamas-leder Yehiyeh Sinwars bolig i Khan Younis er angrepet.

I flere Twitter-meldinger beskriver IDF angrep mot militær infrastruktur og kontorer og boliger til høytstående Hamas-skikkelser.

Det foreligger få opplysninger om angrepet mot Sinwars bolig, men brigadesjef Hidai Zilberman sa til den israelske hærens radiokanal søndag morgen at Sinwar trolig er i skjul et annet sted.

Israelere legger seg ned under et rakettangrep mot Ashkelon søndag. Foto: Heidi Levine / AP / NTB

3.000 raketter

Siden mandag har Hamas og andre militsgrupper avfyrt rundt 3.000 raketter inn i Israel. Israel har gjennomført hundrevis av luftangrep, inkludert lørdagens angrep som rammet høyhuset der flere internasjonale medier, blant dem AP og Al Jazeera, holdt til.

Volden har også økt inne i israelske byer og på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

I Sheikh Jarrah-nabolaget i Øst-Jerusalem, der det i ukevis har vært konflikt om boliger som palestinske familier risikerer å bli kastet ut av, ble seks politifolk såret da en mann kjørte dem ned ved en veisperring. Mannen ble skutt og drept av politiet.

En såret palestinsk mann med sin døde sønn etter et israelsk angrep på Gaza natt til søndag. Foto: Sanad Latifa / AP / NTB

Krever umiddelbar stans

FNs generalsekretær António Guterres tryglet om umiddelbar stans i krigen mellom Israel og Gaza da han talte til FNs sikkerhetsråd søndag.

– Dette har potensial til å utløse en regional sikkerhets- og humanitær krise som blir umulig å avgrense, og som bare vil føre til mer ekstremisme, ikke bare i det okkuperte Palestina og i Israel, men i hele regionen, sa han.

I sitt innlegg anklaget palestinernes utenriksminister Riyad al-Maliki Israel for krigsforbrytelser i den ukelange offensiven mot Gaza.

Gjensidige anklager

– Enkelte vil kanskje ikke bruke ord som krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, men de vet det er sånn det er, sa han i det virtuelle møtet og gjentok samtidig anklager om apartheid.

Israel på sin side legger hele skylden på Hamas.

– Dette var helt med overlegg fra Hamas' side for å vinne frem politisk, sa Israels FN-ambassadør Gilad Erdan og viste til striden mellom Hamas og de palestinske selvstyremyndighetene.

– Tror dere virkelig at denne eiendomskonflikten (i Øst-Jerusalem) er det som fikk Hamas til å starte angrep i stor skala på det israelske folk, spurte han.

Fortsatt amerikansk støtte

I en telefonsamtale med Netanyahu lørdag uttrykte USAs president Joe Biden dyp bekymring over volden i Israel og på Gazastripen.

På den sjette dagen med alvorlige voldshandlinger ga Biden samtidig sin fulle støtte til Israels rett til å forsvare seg mot rakettangrepene fra Hamas, men han uttrykte også bekymring for dødstallene på begge sider.

Biden uttrykte også bekymring for sikkerheten til journalister etter lørdagens bombing av høybygget til de internasjonale mediene.

Israelske myndigheter hevder at Hamas hadde etterretningskontorer i bygningen, og Netanyahu gjentok dette i sin TV-tale søndag. Han hevdet at bygget derfor var et helt legitimt mål.