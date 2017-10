Rettsmedisineren i Los Angeles fortsetter Petty-obduksjon

De avsluttet opprinnelig obduksjonen tirsdag, men onsdag kom beskjeden om at det er nødvendig med ytterligere undersøkelser for å fastslå dødsårsaken, opplyste Ed Winter.

Tom Petty ble i all hast kjørt fra sitt hjem i Malibu i California tidlig mandag morgen til sykehus der han ble erklært død mandag kveld lokal tid. En talskvinne for sykehuset sa at han hadde fått hjertestans i sitt hjem.

Aftenpostens minneord: Han var folkets artist

Det er ikke antydet at det ligger noe kriminelt bak dødsfallet, men talsmannen sa at rettsmedisineren undersøker alle dødsfall der avdøde ikke har oppsøkt lege i løpet av det siste halvåret.

Winter la til at det kan ta mange uker før man eventuelt kan fastslå om Petty hadde narkotika i kroppen.