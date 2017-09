Putin-kritikeren Navalnyj sluppet fri igjen

Navalnyj la ut en video på sin Instagram-konto tidlig fredag ​​der han sa det kom politimenn hjem til ham og ba ham bli med til en politistasjon. Han sa han ble holdt der uten at han var siktet for noe eller ble gitt noen forklaring på hvorfor han ble arrestert.

Innenriksdepartementet sa i en uttalelse fredag ​​at han ble arrestert på grunn av hans oppfordring til politiske møter som ikke er godkjent av myndighetene.

Godkjent møte

Navalnyj hadde planlagt å reise til Russlands femte største by – Nizjnij Novgorod – for å lede et møte, det siste i en serie demonstrasjoner han har organisert i landet, da han ble arrestert tidlig fredag og holdt tilbake i en politistasjon i Moskva til sent på kvelden.

Det politiske møtet var imidlertid godkjent av lokale myndigheter. Flere hundre mennesker hadde samlet seg i byen fredag ​​kveld. De ble beordret av politiet til å spre seg og flere ble pågrepet.

Vil bli president

Etter at han i fjor kunngjorde at han stilte til neste års presidentvalg, har Navalnyj vekket til live en grasrotkampanje som støtter hans nominasjon. Fredagens anholdelse kommer etter at han har holdt politiske møter i seks russiske byer.

Navalnyj har flere ganger tidligere blitt pågrepet av russisk politi, og han har også måttet sone for å ha organisert ulovlige demonstrasjoner. Opposisjonslederen anklager russiske myndigheter for korrupsjon. Selv er han tidligere dømt for bedrageri og er i så måte trolig utelukket fra å delta i noe presidentvalg.