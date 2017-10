Aftenposten i Syria: Lokale styrker slipper IS-krigere ut av Raqqa for å spare sivile

– Etter initiativ fra lokale klanledere har vi forhandlet med IS-krigere for at de skulle slippe ut sivile og overgi seg, sier Omar Alloush i det sivile regionsstyret for Raqqa-provinsen til Aftenposten.

Han bekrefter at 375 personer er blitt busset ut av Raqqa de siste to dagene til Mayadin. Dette omfatter krigere, koner og barn. Der har de fått slutte seg til andre IS-styrker. Mayadin ligger sør for Deir ez-Zour, der det pågår kamper med IS.

Tor Arne Andreassen

Fremmedkrigere har ikke fått evakuere

De lokale myndighetene avviser at de har latt fremmedkrigere for IS - altså IS-medlemmer fra for eksempel europeiske land - fått lov til å evakuere Raqqa.

Enkelte internasjonale nyhetsbyråer har imidlertid meldt at fremmedkrigere har sluppet ut. Ifølge kildene Aftenposten har snakket med på stedet, er det kun syriske IS-krigere som har fått slippe ut av den tidligere kalifathovedstaden som følge av avtalen.

Afshin Ismaeli

– Flere tusen sivile i sikkerhet

Mustafa Balil, en talsmann for Syrian Democratic Forces, sier til Aftenposten at avtalene har ført til pause i krigføringen i enkelte bydeler. Dette har ifølge Balil gjort at flere tusen sivile er kommet i sikkerhet de siste dagene. Balil sier flere titalls IS-krigere har overgitt seg til SDF – i tillegg til de 375 som ble busset ut. Disse holdes i forvaring.

SDF sier de ikke vet hvor mange sivile som nå er igjen i Syria, men for noen dager siden regnet de med at det var 10.000 sivile igjen.

Innledet kampanje søndag

SFD innledet søndag en kampanje for å gjenerobre de siste delene av Raqqa. Den USA-støttede organisasjonen kontrollerer omtrent 90 prosent av byen. IS har siden 2014 styrt i denne byen og regnet den som hovedstaden i sitt kalifat. De inntok da store landområder i både Syria og Irak. Det siste året er imidlertid ekstremistene satt under hardt press og er drevet fra skanse til skanse.