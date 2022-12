Historisk naturavtale vedtatt i Montreal: 30 prosent av alt hav og land skal bevares

MONTREAL (Aftenposten): Verden har fått en ny naturavtale. – Jeg er veldig glad. Mange var rørt da avtalen ble klubbet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Stor jubel i den norske delegasjonen da den kinesiske COP15-presidenten skar igjennom og klubbet gjennom den globale naturavtalen halv fire om morgenen i Montreal. Fra venstre: klimaminister Espen Barth Eide, Ingeborg Sævik Heltne, Jonas Kittelsen og delegasjonsleder Gaute Voigt-Hanssen.

Ole Mathismoen Journalist

19. des. 2022 09:42 Sist oppdatert nå nettopp

Etter fire år med forhandlinger og covid-utsettelser er 193 land nå blitt enige.

– Naturen har fått sin Parisavtale. På noen områder ble avtalen overraskende bra, på andre kunne den vært litt bedre, sier Eide.

– Men vi har fått en god avtale, og natur er nå løftet opp på samme nivå som klima. Det er historisk.

Aldri før har verden hatt så høye mål om naturvern som nå. En viktig årsak til suksessen er at klimaforskerne har sagt at naturvern er avgjørende for å bremse global oppvarming.

Montreal-avtalens overordnende mål er å stoppe ødeleggelsene. Samtidig skal man restaurere mye ødelagt natur innen 2030.

Den forrige globale naturavtalen, vedtatt i 2010, hadde 17 prosents vern som mål. De målene ble aldri oppfylt.

Hva skjer denne gangen?

Forskere har med datamodeller at 27 prosent av verdens dyr og planter kan bli utryddet de neste 80 årene. Forskernes konklusjoner ble sluppet for en uke siden – midt under forhandlingene om naturavtalen. Allerede innen 2050 kan ti prosent av artene forsvinne for alltid.

Dette er avtalens hovedpunkter:

Avtalen fyller 13 tettskrevne sider og handler om alt fra arter og naturtyper til bærekraftig bruk og stans i ødeleggende subsidier.

30-prosentsmålet: Innen 2030 skal 30 prosent av all natur på land være vernet, eller bevart på en måte som sikrer artene som lever der. Også 30 prosent av verdens hav, innsjøer og elver skal vernes eller annen type bevaring. Også Innen 2030 skal 30 prosent av all natur på land være vernet, eller bevart på en måte som sikrer artene som lever der. Også 30 prosent av verdens hav, innsjøer og elver skal vernes eller annen type bevaring. Også Norge må verne og beskytte langt mer natur for å oppfylle avtalen.

Restaurering: Innen 2030 skal 30 prosent av all natur som er delvis ødelagt, være restaurert. Klarer regjeringen å redde Oslofjorden og få tilbake livet der, vil det telle som restaurert natur.

Representativt: Vernet skal være representativt. Det betyr at et land ikke kan oppfylle sine forpliktelser med å være bare en eller to naturtyper. Norge må eksempelvis verne mer skog, selv om vi har overoppfylt vern av høyfjell.

Finansiering: Det opprettes et eget fond hvor rike land skal bidra for å dekke kostnadene av vern i fattige land. Målet er at innen 2030 skal fondet tilføres 200 milliarder dollar i året.

Naturskadelige subsidier : Innen 2025 skal landene ha kartlagt hvor store naturskadelige subsidier de bruker. Innen 2030 skal subsidiene kuttes med 500 milliarder dollar. I dag subsidierer verdens land naturødeleggelse med astronomiske 1,8 trillion dollar i året.

Genbank: Det opprettes en Naturens databank. Alle får tilgang til kunnskap om genetisk informasjon som finnes i naturen. De som gjør bruk av slike data, enten det er private selskaper eller forskere, betaler en avgift til et nytt fond. Pengene derfra skal gå til bevaring og restaurering av natur i fattige land.

Gjennomføring: Avtalen har også et system for oppfølging av målene, hvor landene med jevne mellomrom må melde hvordan det går. Dette er et av punktene hvor naturavtalen er sterkt inspirert av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

41.415 arter er rødlistet av IUCN. Av disse er 16.306 direkte truet av utryddelse, som denne tranearten. For det store flertall av verdens 1,2 millioner kjente arter er kunnskapen for liten til å vurdere hvordan tilstanden egentlig er.

Derfor ble det avtale

Avtalen bygger på FNs konvensjon om biologisk mangfold fra 1992. Flere ganger siden er det blitt enighet om konkrete mål for å redde naturen. Ingen av målene er oppfylt, og enormt mye natur er ødelagt siden 1992.

I japanske Aiche bestemte verdens land å sikre 17 prosent av landområdene. Målet ble ikke oppfylt. Og nå dobles vernet.

Det er to viktige grunner til at avtalen ble så ambisiøs og at det når er sjanse for at den gjennomføres enn tidligere avtaler:

I mai 2019 kom en dramatisk rapport fra Det internasjonale naturpanelet (IPBS). Nesten 10 prosent av verdens plante- og dyrearter er i realiteten allerede utryddet. Det er for få igjen til at de kan overleve. Og én million arter trues nå av utryddelse.

I februar 2022 slo FNs klimapanel fast at det er umulig å bremse global oppvarmingen uten at naturødeleggelsene stoppes. Mellom 30 og 50 prosent av verdens landområder, innsjøer og hav må få et effektivt og reelt vern, skrev panelet.

Naturvern, bevaring, restaurering av ødelagt natur og bærekraftig naturbruk er altså blitt forholdsvis enkle og rimelige klimatiltak.

Selv om mye er vernet i Norge, er det fortsatt en lang vei å gå.

Norge har ca. 300 ulike naturtyper, som vi er forpliktet til å sikre for fremtiden. 74 av dem er i dag truet. Av Norges 50.000 arter er 4957 rødlistet. Av disse er 2752 truet av utryddelse. Flere typer myr er truet. Mellom 30 og 50 prosent av Norges myrer er ødelagt og borte for alltid. Utbygging av alt fra hytter til industri er viktigste årsak til at Norge mister natur. I Norge finnes drøyt 445.000 hytter og vi bygget 6–7000 nye i året.

Eide: Norge fikk gjennomslag

Espen Barth Eide er svært fornøyd.

– Norge fikk gjennomslag for mye. Jeg er overrasket og glad for enighet om restaurering av natur. Innen 2030 skal 30 prosent av delvis ødelagt natur restaureres. Naturen klarer det utrolige bare den får lov å være natur, sier statsråden.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er lettet over at det gikk bra. Avtalen ble vedtatt mange timer på overtid natt til mandag Montreal-tid.

– Hva er du minst fornøyd med?

– På noen områder er tidsfristen skjøvet til 2050.

– I avtalen står det at målet er årlig overføring av 200 milliarder dollar fra rike til fattige land for at de skal kunne oppfylle avtalen Det er 100 milliarder mer enn i klimaavtalen?

– Ja, et enormt beløp. Norge er allerede blant de fem land som bidrar med mest. Her har vi lovet ytterligere 120 millioner kroner. Vi bidrar allerede med langt over vår andel, sier han.