Seks døde og enorme ødeleggelser etter megastyrtregn i Hellas

Minst seks mennesker er døde etter tre dager med uværet Daniel. Hundrevis er fortsatt fanget i husene sine eller i isolerte områder.

Innbyggere i byen Palamas evakueres på en gummibåt i flomvann. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 12:09

Flomvannet trekker seg tilbake i det sentrale Hellas. Det avdekker massive ødeleggelser, skriver nyhetsbyrået Reuters. Ekstremværet Daniel brakte med seg massive nedbørsmengder. Onsdag skrev Aftenposten at noen områder fikk mer enn et helt års gjennomsnittsnedbør på ett døgn.

I noen områder var det fortsatt to meter med flomvann på fredag.

Den greske meteorologen George Tsatrafyllias sier nå til Reuters at en region fikk like mye nedbør på et døgn som det London gjennomsnittlig får i året.

Den britiske hovedstaden har normalt langt mer nedbør – rundt 600 millimeter – enn varme og tørre Hellas.

Mer enn 1800 mennesker er evakuert fra de flomrammede områdene siden tirsdag.

Biler sitter fast på en høyde ved landsbyen Flamouli. Vis mer

Uværet herjet i tre dager. Hjem ble ført av gårde av flomvann. Viktig infrastruktur ble ødelagt. Avlinger i landets nest største jordbruksområde ble ødelagt.

De massive ødeleggelsene kommer etter den varmeste sommeren som noensinne er registrert i Hellas. Landet har også vært herjet av store skogbranner.

En meter slam dekker jordene

Thessalía regnes som en av landets brødkurver. Regionen i midtre del av landet står for rundt 15 prosent av Hellas’ årlige jordbruksproduksjon. Det produseres også betydelige mengder bomull i området.

Skybruddet etterlot mer enn en meter slam og mudder på jordene.

– Landbruksproduksjonen er ikke bare ødelagt for dette året. Det tykke laget med slam betyr at jorden ikke lenger er fruktbar, sier professor Efthymios Lekkas til Reuters.

Han er ekspert på katastrofehåndtering. Lekkedes tror ikke vi skjønner det voldsomme omfanget av denne naturkatastrofen ennå.

Brannkonstabler evakuerer en eldre kvinne fra hennes delvis oversvømte hjem i Larissa. Vis mer

I landsbyen Vlochós utenfor byen Karditsa har 150 innbyggere ventet på hjelp i tre dager.

– Vi har vært på fjellet. Det er tredje dag uten mat. I går tente vi opp bål for å lage det vi klarte å ta med oss fra kjøleskapene våre, uttalte Dimitris, en av de strandede landsbyboerne, til den greske TV-stasjonen Skai.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis skal etter planen besøke det kriserammede området på fredag.