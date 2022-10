Nå blir det klart: Vil danne ny regjering med Sverigedemokraterna som støtteparti.

De fire høyrepartiene er blitt enige om grunnlaget for en ny regjering. Sverigedemokraterna blir ikke med i regjeringen, men blir støtteparti. Partileder Jimmie Åkesson sier at de har fått stort gjennomslag og varsler paradigmeskifte.

Moderaterna-leder Ulf Kristersson med dokumentet som skal danne grunnlaget for hans nye regjering. Jimmie Åkesson (t.v.) leder Sverigedemokraterna, som blir regjeringens støtteparti. Til høyre står lederne for Kristerssons regjeringspartnere Ebba Busch (Kristdemokraterna) og Johan Pehrson (Liberalerna).

14. okt. 2022 10:03 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Fire uker etter valget er det klart: Moderaternas Ulf Kristersson vil danne en ny regjering med Kristdemokraterna og Liberalerna. De har gjort en samarbeidsavtale med Sverigedemokraterna om saker de vil gjennomføre.

Egentlig hadde Kristersson frist til sist onsdag for å bli ferdig. Da sa han at noen «detaljer» gjensto, og at han trengte mer tid. Klokken 11 i dag skal lederen for Høyres svenske søsterparti avlegge ny rapport til Riksdagens talmann om hvordan regjeringssonderingene går.

Men alt klokken 10 startet de de fire partiene, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna, med en felles pressekonferanse.

Der viste Ulf Kristersson frem dokumentet som skal danne grunnlaget for en ny regjering.

– Vi er nå ferdige. Våre fire partier er klare for å gå til avstemning for å danne en ny regjering, sa Kristersson.

Tidöavtalen er oppkalt etter slottet der de fire partilederne snekret sammen avtalen sist helg.

En fornøyd Ulf Kristersson satser på å bli statsminister på mandag.

Sverigedemokraterna sier de har fått innflytelse

Sverigedemokraterna blir ikke med i regjeringen, men blir støtteparti. Men lederen for partiet, Jimmie Åkesson, sa at de har fått betydelig gjennomslag i avtalen. Det er første gang Sverigedemokraterna får en slik posisjon i svensk politikk.

– Det er veldig viktig at vi har fått en omfattende sakpolitisk avtale, og at vi som største parti i denne konstellasjonen har fått betydelig gjennomslag sakpolitisk, sa Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson.

Inntil nylig ble partiet sett på som en politisk paria i Sverige. Ingen ville samarbeide med det høyrepopulistiske partiet. Årsaken var blant annet partiets historiske røtter i nynazistiske miljøer da det ble dannet.

Før dette valget skjedde en endring: De andre borgerlige partiene startet å snakke med partiet. Men de fikk ikke plass i regjeringen, selv om de er det største av de fire blå partiene.

– Sakspolitikken har vært det mest sentrale. Vi har en avtale med betydelige sakspolitiske gevinster, sa Åkesson på spørsmål om hvorfor Liberalerna fikk plass, men ikke de.

Og det er nettopp Sverigedemokraternas innflytelse som skaper overskrifter. Åkesson sier at han vil at maktskiftet blir et «paradigmeskifte». Partiet har fått stort gjennomslag både i innvandrings- og kriminalitetspolitikken, for eksempel:

Det bli færre kvoteflyktninger.

Målet om å gi en prosent av bruttonasjonalprodukt til bistand, skrotes.

Sverige skal legge seg EUs minimumsnivå i migrasjonspolitikken. Landet har tidligere vært et av landet som har tatt imot fleste asylsøkere.

Dobbel straff for gjengkriminalitet

Kriminalisering av å delta i kriminelle gjenger

Innføre visitasjonssoner.

Bruke anonyme vitner.

Strengere straffer.

Avskaffe strafferabatt for de som har fylt 18 år.

Sverigedemokraterne har også fått løfter om tett samabeid med regjeringen og innsyn i regjeringens arbeid. Partiet får ha utsendinger i et «samarbeidskansli» i regjeringsapparatet.

Liberalerna er Venstres søsterparti i Sverige. Partileder Johan Pehrson innrømmet at de hadde måtte gå med på kompromisser, og at det både er «søtt og surt» i regjeringsavtalen.

Knapt flertall

Det har gått en måned siden valget i Sverige. Resultatet ble svært jevnt. Etter fintelling ble det klart at høyresiden fikk et flertall av stemmene. Det gikk derfor mot regjeringsskifte.

De kontroversielle Sverigedemokraterna er for første gang nest største parti. Det var likevel Moderaternas leder Ulf Kristersson som fikk oppdraget med å prøve å danne regjering.

De siste ukene har det vært harde forhandlinger mellom Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna. Sist helg gjemte partilederne seg på et slott for å prøve å komme til enighet.

Det er spesielt stor avstand mellom Sverigedemokraterna og Liberalerna, som kan sammenlignes med norske Venstre. Et spenningsmoment var derfor om Liberalerne skulle sitte i regjering. Et annet har vært hvordan de fire partiene på høyresiden skal samarbeide med hverandre. Det ikke vært noen tvil om at Sverigedemokraterna vil ha uttelling for at de ble Sveriges nest største parti, selv om de ikke får plass i en regjering.

Avtroppende statsminister Magdalena Andersson lover å utgjøre en tøff opposisjon når den nye regjeringen er på plass. Hun sier i et intervju med Dagens Nyheter arrow-outward-link at selv om Ulf Kristersson blir statsminister, er det Sverigedemokraterna som holder i tøylene.