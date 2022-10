Ukraina hadde frimerker av broangrepet klart: – Krym-broen er Putins «Titanic»

Sosiale medier renner over av illustrasjoner og memer om brosprengningen. Det ukrainske postvesenet har allerede klar egne frimerker som markerer den.

Allerede samme dag utgir det ukrainske postvesenet et frimerke som markerer bombeangrepet på Kertsjbroen.

13 minutter siden

Mye tyder på at et angrep på Krym-broen har vært ønsket lenge i Ukraina. Allerede lørdag formiddag hadde det ukrainske postvesenet Ukrposhta klart et frimerke som markerer broangrepet.

Frimerket har hentet en scene fra Hollywood-filmen om Titanic og er allerede lagt ut for salg. Levering i begynnelsen av november, annonserer det ukrainske postvesenet Ukrposhta.

– På samme måte som myten om det usynkelige dampskipet, har Russland bygget en myte rundt Krym-broen som et symbol på at ukrainske Krym er evig forbundet med Russland, skriver Ukrposjta arrow-outward-link .

Frimerket viser hovedpersonene i Titanic-filmen på Krym-broen i røyk og ild. Over ser man en drone på vei bort, etter å ha truffet en stridsvogn på broen. En bil har falt utenfor broen og på vei ned i havet.

Symboler til filatelister

Det gis noen hint om betydningen og symbolikken i detaljer på frimerket: Vi ser okkupantenes bil utenfor broen, på vei ned i avgrunnen. På havets bunn ligger plyndrede vaskemaskiner og andre varer. Samtidig flyr dronemodellen Bayraktar over broen etter å bombet en russisk stridsvogn, hinter postvesenet selv.

Kunstneren bak frimerket er den ukrainske maleren Juriy Sjapoval.

– I anledning festdagen utgir vi et nytt frimerke med Krym-broen – eller, for å være presis, det som er igjen av den – uttaler Ukrposjta-sjefen Igor Smilianskyi.

Ukrposjta har under krigen hatt kjempesuksess med å lage patriotiske frimerker arrow-outward-link som markerer hendelser i krigen mot Russland.

En detalj fra frimerketrykket i anledning bombeangrepet på Kertsjbroen.

Latterliggjør Russland og Putin

Sosiale medier flommer over av bitende og skadefro meldinger om broangrepet. Mange rettet til president Putin, som fredag fylte 70 år.

Av de mer offisielle kommentarene til broangrepet er videoen fra Oleksij Danilov, leder for Ukrainas sikkerhets- og forsvarsråd. Han postet lørdag formiddag en Twitter-melding med bilder av den brennende prestisjebroen – sammen med et klassisk opptak av Marilyn Monroe som synger «Happy birthday, Mr. President».

Kyiv-ordfører, tidligere verdensmester i boksing, Vitalij Klitsjko var også raskt ute til å markere broangrepet:

Putins lange møtebord er en gjenganger i memes om den saboterte Krym-broen: