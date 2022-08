IAEA er fremme i byen hvor det russiskokkuperte kjernekraftverket ligger

Ekspertgruppa fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) som skal inspisere atomkraftverket i Zaporizjzja, har ankommet fylkeshovedstaden.

Inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) avbildet i Kyiv onsdag før avreise til atomkraftverket i Zaporizjzja.

En kolonne med rundt 19 biler, deriblant minst ti hvite kjøretøy merket med «FN», kjørte inn i Zaporizjzja like før klokken 13 norsk tid, ifølge en AFP-reporter.

Ekspertgruppa dro fra Kyiv i morges. Torsdag skal de etter planen kjøre de 120 kilometerne til Enerhodar, der kraftverket ligger.

IAEA-direktør Rafael Grossi har sagt at målet med inspeksjonen er å etablere en permanent observatørgruppe ved kraftverket.

– Jobben er å hindre en ulykke og bevare Europas største kjernekraftverk, sier Grossi.

Ukrainsk kritikk

Atomkraftverket i Zaporizjzja kontrolleres av russiske styrker, men det er fortsatt ukrainske teknikere som står for driften. Stemmer i Ukraina mener at besøket kommer til å brukes av Russland til å legitimere annekteringen av området. Landets tidligere president Petro Porosjenko er blant dem som advarer om dette, skriver Sky News.

Beskytning

Tidligere onsdag anklaget Ukraina russiske styrker for å ha angrepet Enerhodar i nærheten av det aktuelle kjernekraftverket.

– Den russiske hæren bombarderer Enerhodar, sier den lokale militærlederen Evhen Jevtusjenko, som sier det er snakk om farlige provokasjoner.

Senere ba ukrainske styrker om at Russland slutter å bombardere veien observatørene skal bruke til kraftverket.

Situasjonen rundt det store kjernekraftverket har vakt stor bekymring. De to krigførende partene anklager hverandre stadig vekk for militære angrep på eller ved kraftverket. Dette har utløst frykt for en mulig atomulykke.

Ukrainske myndigheter har allerede begynt å dele ut jodtabletter til lokalbefolkningen, og EU donerte fem millioner slike tabletter til Ukraina tirsdag.

Frykt for atomulykke

G7-landene ba tidligere i uken om at IAEA får tilgang til atomkraftverket uten hindringer.

– De må få direkte kontakt, uten innblanding, med det ukrainske personellet som har ansvar for driften, skrev G7 i en uttalelse mandag.

De siste ukene har russiske og ukrainske styrker beskyldt hverandre for militære angrep på eller ved atomkraftverket. Situasjonen har utløst frykt for en mulig atomulykke. Satellittbilder skal vise at Russland har gjemt unna militært materiell på atomkraftverket.

I helgen advarte det ukrainske atomenergibyrået Energoatom, som drifter kraftverket i Zaporizjzja, om risikoen for en radioaktiv lekkasje som følge av russiske bombeangrep som fant sted i helgen.

Atomenergibyrået, som drifter Ukrainas fire atomkraftverk, hevdet Russland står bak bombingen av atomkraftverket. Satellittbilder viser skader på en av bygningene tett på en av reaktorene.

– Som følge av bombing av Zaporizjzja har infrastrukturen til atomkraftverket blitt skadet, og det er risiko for en hydrogenlekkasje og lekkasje av radioaktive stoffer. Brannfaren er svært høy, skrev Energotoam på Telegram lørdag.

ARKIVBILDE: Russiske styrker tok i en tidlig fase av krigen kontroll på atomkraftverket i Zaporizjzja. Dette bildet er fra 1. mai.

Zelenskyj: – Kjernekraft-utpressing

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte mot en atomkrise da han talte på energikonferansen ONS i Stavanger på mandag.

– Dette er kalkulert kjernekraft-utpressing, ment å skremme ukrainere, europeere og resten av verden, sa Zelenskyj da han talte via videolink til ONS.

Han advarte om at man må unngå en atomkatastrofe ved kraftverket.

– De fleste eldre nordmenn husker konsekvensene av Tsjernobyl-katastrofen i 1986 og hvordan dette påvirket Trondheim og områdene i nord. Dette er et minne om det uakseptable, sa han.

Atomkraftverket i Zaporizjzja avbildet tirsdag.

Vladimir Putin-talsmann Dmitrij Peskov sa i begynnelsen av uken ifølge nyhetsbyrået Ria Novosti at Russland vil samarbeide med IAEA-teamet.

Han avviste imidlertid at det pågår diskusjoner om å skape en demilitarisert sone rundt kraftverket. Det er noe flere har tatt til orde for etter at sikkerhetssituasjonen der er blitt forverret.

Ble koblet fra strømnettet

Torsdag i forrige uke mistet anlegget midlertidig kontakten med en strømledning.

Trolig dreide det seg om en høyspentlinje som brukes til å transportere strøm ut fra kraftverket, ifølge nyhetsbyrået AP. De to gjenværende reaktorene som fortsatt var i drift, ble koblet av strømnettet.

IAEA skriver at en annen strømlinje, som forbinder atomkraftverket med et annet kraftverk i nærheten, fortsatte å fungere. Denne linjen kan brukes til å transportere strøm inn på anlegget dersom dette trengs for å drive viktige kjølesystemer.

Senere på torsdagen ble kontakten med den utgående kraftlinjen gjenopprettet.