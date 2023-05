Verdens største krigsskip er i Oslo. Dette er politikken bak besøket.

Et amerikansk hangarskip i Oslofjorden er et klart budskap, mener forskere.

Langs hele Oslofjorden har skuelystne vært ute for å se på hangarskipet USS Gerald R. Ford.

24.05.2023 23:53

5000 sjøfolk om bord på hangarskipet USS Gerald R. Ford og skipets støtteskip gleder seg visstnok til landlov i Oslo. Men skipet er ikke i norsk farvann for moro skyld. Det skal gjøre seg kjent med norsk farvann og øve på samarbeid med norske styrker. Og det er her for å sende politiske signaler.

«Diplomati og sikkerhetspolitisk signalering på sitt beste», kaller Anders Romarheim det. Han er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og har forsket mye på forholdet mellom USA og Norge.

– Samtrening med våre nærmeste allierte er en synlig og tydelig kommunikasjon til Moskva om at vi ikke står alene og at en konflikt med Norge er en konflikt med USA og Nato, sier Romarheim.

Russland kaller besøket for en skadelig maktdemonstrasjon. Forutsigbart og nesten positivt, mener Romarheim.

– Det viser at de har forstått budskapet. Dette gjøres ikke for blidgjøre Moskva. Det er hard core avskrekking, sier han.

Han minner om at Russland sender sine største krigsskip i internasjonalt farvann ned langs kysten av Norge. Han mener de derfor ikke er i posisjon til å protestere mot at Nato og våre nærmeste allierte opererer i samme områder.

– Norge har historikk for å velge en mindre offensiv maktprojeksjon opp mot russisk farvann enn det Russland gjør overfor Norge, sier forskeren.

Flere norske og amerikanske skip fulgte Gerald R. Ford inn gjennom Drøbaksundet.

Fortsatt Stillehavet som er viktigst

Flåtebesøket er ment å sende signaler i flere retninger. Det sier Amund Nørstrud Lundesgaard, førsteamanuensis ved forsvarets stabsskole og er ekspert på USAs maritime strategier.

Først og fremst er det en beskjed til Russland om at supermakten vil stille opp for Norge.

– Og for Sverige, det er viktig her.

Han sier det ikke er tilfeldig når Oslo er den første anløpshavnen for et slikt skip.

Det er også viktig for amerikanerne å sende et signal til Europa om at de ikke bare prioriterer Stillehavet.

Men Lundesgaard er ikke sikker på at dette betyr at amerikanerne tenker nytt og vil gi høyere prioritet når det gjelder Atlanterhavet og Europa.

– Når det gjelder marinen, er det fortsatt Stillehavet og Kina som får oppmerksomhet, sier han.

Forskeren er spent på fortsettelsen. Han ser ikke bort fra at skipet vil fortsette til Stillehavet etter at signalet er sendt og mottatt.

Fakta Visste du dette om Gerald R. Ford? Hangarskipet er oppkalt etter Gerald R. Ford, som var USAs president fra august 1974 til januar 1977. Den tidligere marineoffiseren og kongressmannen er den eneste amerikanske presidenten som hverken er blitt valgt til president eller visepresident. Han ble utnevnt til visepresident i desember 1973, etter at visepresident Spiro Agnew måtte gå på grunn av en korrupsjonssak. Ni måneder senere rykket Ford opp til toppjobben. President Richard Nixon ble presset til å trekke seg som følge av Watergate-skandalen. Konstruksjonen av skipet som bærer hans navn, startet i 2005. Det ble overlevert til marinen i 2017, men er først nå på sitt første fullstendige oppdrag. Ytterligere tre skip av samme klasse, John F. Kennedy, Enterprise og Doris Miller er under bygging. Det første av dem er forventet klart i 2025. Vis mer

Et språk russerne forstår

Historiker Rolf Tamnes sier at det politiske signalet er tydelig. Samtidig er flåtebesøket en del av treningen slike skip er avhengig av. Det skal samhandle og kommunisere med andre Nato-enheter.

– Det er den dimensjonen de militære er opptatt av, sier han.

På spørsmål om russerne vil oppleve dette som en brudd på den norske atom-basepolitikken, med en tradisjon for å unngå provokasjoner, svarer han:

– De ser alt alliert nærvær i et slikt lys, det er et slags slagord for dem.

– Russerne kan bare ett språk, og det er styrke. Så vidt jeg forstår, opplever russerne dette som litt krevende. Men de ligger lavt. Ikke minst på grunn av at de ikke har muskler til å svare, sier han.