Stoltenberg langer ut mot Putins strategi. – Bruker russere som kanonføde

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Nato-sjefen mener krigen i Ukraina er inne i en svært kritisk fase.

13.02.2023 12:54

Tirsdag og onsdag samles forsvarsministrene fra Nato-landene i Brussel.

I forkant av møtet møter Natos generalsekretær Jens Stoltenberg pressen.

Før helgen besøkte Nato-sjef Jens Stoltenberg Washington D.C. Flere vanskelige saker stod på dagsordenen.

Prosessen med å få Sverige og Finland inn i Nato, har stanset opp. Enkelte kritiserer nå Stoltenberg for at Nato-utvidelsen trekker ut i tid. Samtidig er det økende frykt for en ny, stor russisk offensiv i Ukraina.

