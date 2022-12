Nyvalgt kongressrepresentant etterforskes etter løgn i valgkampen

Den nyvalgte republikanske kongressrepresentanten George Santos er under etterforskning i USA etter å ha løyet om sin bakgrunn, utdanning og jobberfaring.

8 minutter siden

Påtalemyndigheten i Nassau fylke i delstaten New York har igangsatt etterforskning etter avsløringer om at 34 år gamle Santos løy under valgkampen.

– Innbyggerne i Nassau fylke og andre deler av valgdistriktet trenger en ærlig og ansvarlig representant i Kongressen. Hvis en kriminell handling er begått i dette fylket, skal vi straffeforfølge den, sier påtaleansvarlig Anne T. Donnelly, som selv er republikaner.

Hun sier at omfanget av Santos' løgner og uoverensstemmelser er overveldende.

Etter at New York Times før jul stilte spørsmål ved bakgrunnen hans, har 34-åringen offentlig erkjent en rekke løgner. Han innrømmet overfor New York Post tidligere denne uken at han verken er jøde, har tatt høyere utdanning eller har jobbet for Citigroup og Goldman Sachs.

Santos skal etter planen tas i ed tirsdag i neste uke når Kongressen trer sammen etter jule- og nyttårsferien. Men han har ikke vist tegn til at han vil si fra seg vervet. I et innlegg på Twitter tidligere onsdag skrev han at han ser frem til arbeidet i Representantenes hus. Hvis Santos blir tatt i ed, risikerer han å bli gransket av etikkomiteen i Kongressen og av justisdepartementet.

Santos' medarbeidere har ikke svart på nyhetsbyrået APs henvendelser om kommentarer til saken.