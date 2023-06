Titusenvis i fare etter demningskollaps – Russland og Ukraina anklaget hverandre i Sikkerhetsrådet

Ukraina og Russland anklager hverandre for å stå bak demningskollapsen sør i Ukraina. Titusenvis av mennesker står i fare, advarer FNs nødhjelpssjef.

En kvinne i Kherson vader gjennom oversvømte gater etter at Kakhovka-demningen ble ødelagt natt til tirsdag. Det er uklart hva som skjedde og hvem som står bak.

07.06.2023 06:48 Oppdatert 07.06.2023 06:58

SISTE: Minst syv mennesker er savnet etter demningkollapsen. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Hva som forårsaket kollapsen natt til tirsdag, er ennå ikke fastslått.

Store områder i Kherson fylke er oversvømt, og rundt 17.000 mennesker er evakuert, ifølge ukrainske myndigheter. Busser, tog og private kjøretøy er hentet inn for å ta folk ut av rundt 80 byer og tettsteder som er truet av flommen.

I Kherson by har vannivået steget med tre og en halv meter tirsdag. Flommen ventes å nå en topp onsdag.

– Alt ligger under vann, alle møblene, kjøleskapet, mat, alle blomster, alt flyter. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sa 53 år gamle Oskana til Reuters da hun ble spurt om hvordan det går med boligen.

Tirsdag kveld måtte evakuerende sivile i Kherson løpe i dekning fra artilleriangrep, skriver Reuters.

Store konsekvenser

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths sa ifølge AFP at ødeleggelsen av demningen er et «voldsomt slag» mot matproduksjonen i regionen, og at den også kan føre til at miner og eksplosiver blir tatt med av vann til områder som har vært regnet som trygge.

Satellittbilder viser skadene på demningen ved Kakhovka-reservoaret og Kakhovka-vannkraftverket.

Dette vil ha «alvorlige og vidtrekkende konsekvenser for tusenvis av mennesker sør i Ukraina, på begge sider av frontlinjen, i form av tap av boliger, mat, drikkevann og arbeidsplasser», advarer Griffiths.

I tillegg de 17.000 som er evakuert av ukrainske myndigheter, kan også 25.000 i de russisk-kontrollerte områdene sør for Dnipro, bli rammet. Det er lite informasjon tilgjengelig om forholdene og situasjonen for dem.

I tillegg til de store ødeleggelsene flommen bringer med seg, blir også vannkraftverket ved demningen satt ut av spill, noe som kan gå hardt ut over Ukrainas energisikkerhet.

Ifølge ukrainske myndigheter har minst 150 tonn maskinolje havnet i Dnipro-elven etter at demningen ble ødelagt. Ytterligere 300 tonn kan komme til å havne i elven, heter det videre.

– Økologisk terror

– Innbyggere sitter på hustakene sine og venter på å bli reddet. Dette er en russisk forbrytelse mot folk, natur og selve livet, skriver Oleksij Kuleba fra det ukrainske regjeringsapparatet på Telegram.

Ukraina og Russland anklager hverandre for å stå bak ødeleggelsene. Anklagene fortsatte da FNs sikkerhetsråd møttes tirsdag.

Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kyslytsja anklaget Russland for å ha detonert en «miljø-masseødeleggelsesbombe» som har ført til de største menneskeskapte miljøskadene i Europa på flere tiår.

Reaksjonene fra omverden har ikke latt vente på seg etter at Kakhovka-demningen ble ødelagt, og FNs sikkerhetsråd holdt hastemøte tirsdag kveld for å drøfte situasjonen i Ukraina.

Han kalte det en «økologisk og teknologisk terrorhandling», og sier at det hele er nok et eksempel på russernes folkemord mot ukrainerne.

Russiske påstander

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia omtalte hendelsen som «overlagt sabotasje gjennomført av Kyiv», og sa at den bør anses som «en krigsforbrytelse eller terrorhandling». Demningen ble brukt som redskap i en «utenkelig forbrytelse», sa Nebenzia.

Det russiske utenriksdepartementet hevder at eksplosjonen var en planlagt og målrettet aksjon fra det ukrainske militæret og del av den lenge ventede motoffensiven.

Ikke bare hadde ukrainerne angrepet demningen, men de hadde også hevet vannstanden til et kritisk nivå ved å åpne en sluse på Dnipro-elven i forkant, hevder departementet. Videre heter det at demningsbruddet vil skade landbruket og økosystemer i Kherson-regionen og også påvirke vannforsyningen til Krym.

Sprikende uttalelser

– Det er uklart hvem som har skylden for demningskollapsen, men det virker ufornuftig av Ukraina å gjøre dette, sa Robert Wood, USAs viseambassadør til FN på vei inn til møtet.

Tysklands statsminister Olaf Scholz gikk langt i å plassere skylda hos Russland.

– Dette er selvfølgelig, etter alt å dømme, et angrep fra den russiske siden for å stanse den ukrainske offensiven for forsvar av eget land, sa Scholz til kringkasteren RTL.

FNs generalsekretær António Guterres sa at FN «ikke har tilgang til uavhengig informasjon om hendelsene som førte til ødeleggelsen» av demningen.

– Men en ting er klart: Dette er nok en fryktelig konsekvens av Russlands invasjon av Ukraina», sa Guterres. FN-sjefen beskriver det hele som en «monumental humanitær, økonomisk og økologisk katastrofe».