Republikanerne har kanskje et større problem enn Trump. Ny dom kan snu opp ned på maktfordelingen i Washington. Valgkartet i minst én delstat må tegnes om. Det kan snu opp ned på maktfordelingen i Representantenes hus.

Dommen kom som et sjokk. Og konsekvensene kan bli et politisk jordskjelv.

Da USAs høyesterett i forrige uke skulle ta stilling til en sak som hadde med velgerrettigheter å gjøre, trodde de fleste at utfallet var gitt.

I et tiår har landets øverste domstol gått i retning av å svekke lovverket fra 1965 kjent som Voting rights act. Loven er ment å sikre velgerrettighetene til afroamerikanere og andre minoritetsgrupper.

Men i denne saken hoppet to konservative dommere over gjerdet. Dermed ble det flertall for å holde lovverket ved like i denne omgang.

– En seier for alle amerikanere, og et viktig steg for at alle skal ha den samme stemmeretten, skrev tidligere justisminister Eric Holder på Twitter.

Seks av syv er republikanere

Helt konkret handler denne saken om Alabama. Afroamerikanere utgjør rundt en tredjedel av velgerne i delstaten, men valgdistriktene ble i 2021 tegnet opp på en måte som favoriserer hvite innbyggere.

Det var dette kartet Høyesterett mente var et brudd på valgloven fra 1965.

Av delstatens syv valgdistrikter, har hvite velgere klart flertall i seks av dem. Kun ett distrikt har et klart flertall svarte velgere.

8 av 10 afroamerikanere i Alabama stemmer på demokratene. Derfor er den etniske sammensetningen i valgdistriktene viktig for valgresultatet. Hvert distrikt sender én person til Representantenes hus, som er det ene av de to kamrene i Kongressen i Washington.

President Lyndon B. Johnson underskrev loven kjent som Voting rights act i 1965. Hensikten var å forhindre diskriminering av svarte velgere.

Av Alabamas syv distrikter, er seks av disse representert av en republikaner i Huset. Kun ett distrikt – det ene der afroamerikanere utgjør flertallet – har en representant fra demokratene.

Det blir det trolig slutt på nå. Og årsaken er den nye høyesterettsdommen.

Alabamas velgere går til urnene neste november. Da vil kartet med valgdistrikter være endret slik at det i større grad representerer den etniske sammensetningen i delstaten.

Trolig vil delstaten nå få to distrikter der afroamerikanere har flertall. Det betyr dermed at det trolig blir minst to demokrater fra Alabama i Representantenes hus.

Politikerne velger velgerne: «Gerrymandering»

Men det er ikke bare på grunn av Alabama at dommen i Høyesterett er viktig. Flere andre delstater har et distriktskart som ligner. Louisiana, Georgia og Texas er blant dem. De kan bli tvunget til å tegne om kartet før valget til neste år.

Konsekvensen er at minst tre plasser i Representantenes hus vil gå fra republikanerne til demokratene, ifølge nettsiden Inside Elections. Analysen er den samme fra organisasjonen Cook Reports. De har flyttet fem «trygge» republikanske distrikter i demokratenes retning.

Å tegne valgdistrikter slik at det påvirker utfallet av valget, er vanlig over hele USA. Fenomenet kalles gerrymandering. Det er blitt brukt av begge partier siden starten av 1900-tallet.

Dersom man klumper sammen velgere fra opposisjonspartiet i noen få valgdistrikter, kan man sikre sitt eget parti flertallet i resten av distriktene.

Kort sagt kan man si at gerrymandering gjør det mulig å snu på den demokratiske prosessen. I stedet for at velgerne utpeker politikere, er det politikerne som utpeker velgerne sine.

Trenger bare fem valgdistrikter

Representantenes hus består av 535 personer. At tre av dem nå går fra det ene til det andre partiet, høres kanskje ikke så viktig ut. Men marginene kan være små i amerikansk politikk.

Ved valget i 2022 endte republikanerne opp med et flertall på kun ti representanter. Det holder altså at fem distrikter endrer politisk farge for å flytte maktbalansen fra republikanerne til demokratene.

Lovverket Voting rights act ble vedtatt i 1965 for å forhindre diskriminering mot afroamerikanske velgere, spesielt i sørstatene. Denne loven er blitt utfordret gjentatte ganger, og Høyesterett har felt flere dommer det siste tiåret som har bidratt til å svekke den.

Lokalt har også det også dukket opp tiltak som skaper skjevheter i velgerfordelingen. Bare i fjor ble det innført 23 lover i 12 delstater som kan påvirke valgresultatet i en partipolitisk retning, ifølge Brennan Center for Justice ved New York-universitetet.

Republikanerne øyner håp i Senatet

Flere delstater jobber nå også med å tegne nye kart før 2024-valget. Dette kan blant annet hjelpe republikanerne i Ohio og demokratene i New York.

En viktig faktor i valget blir også hvilken presidentkandidat partiene velger. Joe Biden skal etter alt å dømme kjempe for å fortsette som president. Hos republikanerne er Donald Trump storfavoritt, men Trumps mange utfordringer i rettsvesenet kan bli til hinder for ham.

Et glimt av håp for republikanerne ligger i Senatet. Der trenger de bare å vinne tilbake to seter for å få flertall. En tredjedel av Kongressens øvre kammer er på valg. Av disse skal republikanerne forsvare 11 av sine plasser, mens demokratene må kjempe for å beholde 23 av sine.