Aung San Suu Kyis straff redusert – må fortsatt sone 27 år

Myanmars avsatte leder Aung San Suu Kyi er benådet for enkelte lovbrudd og får redusert fengselsstraffen sin fra 33 til 27 år, ifølge statlige medier.

Aung San Suu Kyi er en av over 7000 fanger som er delvis benådet av militærjuntaen for å markere buddhistisk fastetid, ifølge statlige medier i Myanmar. Bildet er fra en tale hun holdt i januar 2020. Vis mer

Aung San Suu Kyi fotografert i Kina i januar 2020. Vis mer

Suu Kyi, som har sittet i varetekt siden kuppet i 2021, er ikke løslatt og forblir i husarrest. Hun er kun benådet for fem av de 19 påståtte lovbruddene hun er dømt for, skriver Reuters og AFP.

Benådningen gjelder påståtte brudd på koronarestriksjonene, ulovlig import av walkietalkier og oppvigleri. Anklagene om de 14 påståtte øvrige lovbruddene blir dermed stående.

Ifølge statlige medier er Suu Kyi en av over 7000 fanger som er benådet av militærjuntaen i forbindelse med en buddhistisk fastehøytid.

Fredsprisvinneren, som forrige uke ble flyttet fra fengsel til husarrest, har sittet i varetekt i hovedstaden Naypyidaw siden militærkuppet mot hennes demokratisk valgte regjering i februar 2021.

Lang fengselsstraff

78-åringen er dømt til over 30 års fengsel for en rekke angivelige lovbrudd knyttet til påstått oppvigleri, valgfusk og korrupsjon. Hun benekter selv alle anklagene. Suu Kyi satt også i husarrest i nærmere 15 år i perioden 1989 til 2010.

Menneskerettighetsorganisasjoner har fordømt den juridiske kampen mot Suu Kyi som en løgn med den hensikt å fjerne den populære demokratiske lederen fra offentligheten.

Myanmar-ekspert David Mathieson sier den delvise benådingen av Suu Kyi tirsdag kun er et «kynisk triks» fra juntaen, som vil late som at det kan komme en politisk løsning på krisen i landet, selv om det ikke gjør det.

– Et grusomt spill

– Jeg tror bare de spiller et grusomt spill med en politisk fange, sier Mathieson til AFP.

– Alle anklagene mot Suu Kyi er absurde. Det å fjerne seks av 33 år er ikke nåde, legger han til.

Myanmars tidligere president Win Myint, som også ble avsatt i kuppet i 2021, ble benådet for to saker, og fikk dermed sin fengselsstraff redusert med fire år, ifølge en talsperson for juntaen.

Et uspesifisert antall fanger som hadde blitt dømt til døden, fikk også dommen sin omgjort til livsvarig fengsel, heter det i kunngjøringen. Av de totalt 7000 som ble benådet tirsdag, er 125 utlendinger.

Massebenådningen skjer dagen etter at juntaen forlenget unntakstilstanden i landet, noe som betyr ytterligere forsinkelser for valget de lovet å holde da de tok makten.