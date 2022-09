Ikke alle Putins soldater kom seg vekk i offensiven. Nå pågår jakten etter dem for fullt.

BALAKLIJA, UKRAINA (Aftenposten): Russiske styrker etterlot store mengder utstyr. Det er verdifullt for Ukraina. Men også Putins soldater har stor nytte for ukrainerne.

Balaklijas befolkning har levd under russisk okkupasjon i et halvt år. En soldat passer på mens folk venter på å få bistand.

22 minutter siden

Anarki. Det er blant ordene som brukes for å beskrive situasjonen på landeveien øst i Ukraina i disse tider. Det er ikke rart.

Å holde oversikt over 6000 kvadratkilometer med land som nettopp er blitt frigjort etter et halvt år med russisk okkupasjon, er ingen enkel jobb. Hvem som får slippe inn i de frigjorte landsbyene, varierer dag for dag. Sikkerhetssituasjonen er fremdeles uoversiktlig. Missiler og artilleri flyr stadig gjennom luften. Tusenvis av miner må ryddes fra veier og jorder. Og russiske soldater kan fremdeles luske rundt.