Minst seks døde etter at to veteranfly kolliderte i Dallas

Minst seks mannskapsmedlemmer mistet trolig livet da to veteranfly fra andre verdenskrig kolliderte og styrtet på et flystevne i Dallas i Texas lørdag.

En stor ildkule oppsto da et veteranfly fra annen verdenskrig kolliderte med et annet og styrtet under et flystevne i Dallas i Texas.

NTB-AP

11 minutter siden

Bilder i sosiale medier lørdag viser at et mindre jagerfly treffer et firemotors bombefly midt på. Bombeflyet knekker i to og eksploderer i en ildkule når det treffer bakken.

USAs luftfartsverk Federal Aviation Administration (FAA) bekrefter at det har vært en ulykke, og at det var et Bell P-63 Kingcobra jagerfly og et B-17 bombefly som var involvert. Nødetatene er på plass på stedet.

Leah Block, talskvinne for Commemorative Air Force som arrangerte veteranflytreffet, mener det var fem personer på bombeflyet og en person på jagerflyet. Ingen betalende passasjerer var om bord.

Vrakene av to gamle militærfly som kolliderte og styrtet under et flystevne i Dallas i Texas lørdag.

Kollisjonen skjedde på flystevnet Commemorative Air Force Wings Over Dallas, der flere historiske kampfly deltok. Det er ikke kjent om tilskuere på bakken er truffet av vrakgods.

Jason Evans i brann- og redningsvesenet i Dallas bekreftet at en stor utrykning var satt i gang. Brannvesenet rykket ut med 40 enheter, ifølge CNN arrow-outward-link .

Både FAA og National Transportation Safety Board (NTSB) har startet etterforskning av ulykken.

De svære firemotors B-17-flyene, kjent som Flying Fortress, spilte en sentral rolle under annen verdenskrig, mens de amerikanskbygde Kingcobra-flyene mest ble brukt av Sovjetunionen under krigen.

De fleste B-17-flyene endte som spiker etter krigen, og bare noen få er bevart på museer og til bruk i flystevner.

Sikkerheten ved flystevner, særlig med gamle militærfly, har vært et tema. I 2011 mistet elleve mennesker livet da et P-51 Mustang-fly styrtet blant tilskuerne i Reno i Nevada, og i 2019 døde sju mennesker da et bombefly styrtet i Hartford i Connecticut.

NTSB sier at til sammen 23 mennesker har mistet livet i 21 ulykker med bombefly fra annen verdenskrig siden 1982.