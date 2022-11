Russisk par skal ha levd et rolig villa-liv. Nå mistenkes de for et tiår med spionasje.

Sjokkerte naboer ble tirsdag vitner til en spektakulær pågripelse i Sverige. To helikoptre ble brukt for å fengsle et russisk ektepar.

En politibil parkert foran huset der det russiske ekteparet bodde og ble pågrepet.

Nå nettopp

Grytidlig tirsdag morgen fløy to Black Hawk-helikoptre inn over et ellers rolig villaområde utenfor Stockholm. Sjokkerte naboer ble vitne til hvordan mannskap fra sikkerhetspolitiet og andre innsatsstyrker firet seg ned, landet i en hage og tok seg inn gjennom vinduene i en villa.

– Jeg trodde det var en filminnspilling, sier en av naboene i et intervju med Expressen.