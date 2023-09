To nye eksplosjoner i Sverige på ni timer. Over 120 sprengninger hittil i år.

Tre personer ble skadet i en ekplosjon i Hässelby utenfor Stockholm mandag kveld. Tirsdag morgen smalt det igjen - i Linköping.

Eksplosjonen skjedde i en trappeoppgang i et boligbygg. Vis mer

Meldingen om eksplosjonen kom nøyaktig klokken 06 tirsdag morgen.

Bilder fra stedet viser at en vegg er blåst ut over to etasjer i det som ser ut som trappeoppgangen til en boligblokk. Det er også store hull i veggen inn til en leilighet.

– Redningstjenesten holder på å evakuere leiligheten, men vi har ingen informasjon om noen skadede, sier Torbjörn Lindqvist, vakthavende hos politiet.

Beboerne blir evakuert til en gymsal i nærheten.

– Vi våknet av et kraftig smell og risting i huset. Vi gikk ut med en gang og sjekket at alle naboer hadde det bra. Så ringte vi politiet. Vi er skremte, men det går bra, sier en nabo.

Andre på få timer

Smellet kom bare ni timer etter en kraftig eksplosjon i et boligbygg i Hässelby, nordvest i Stockholm. Tre personer ble skadet og kjørt til sykehus, melder politiet.

Skadeomfanget på personene her er foreløpig ukjent. Boligbygget er evakuert. Ingen er så langt pågrepet.

Eksplosjonen skal ha skjedd i en trappeoppgang. Bilder fra åstedet viser at inngangsdøren til bygget blir blåst rett av hengslene.

Politiet fikk melding om eksplosjonen like etter klokken 21. De undersøker nå nærmere hva det er som har detonert. De leter også etter en eller flere gjerningspersoner, skriver de.

– Smalt noe inni helsike

– Vi har store styrker i området og kommer til å ha det i flere timer, sier politiets talsperson Anna Westberg til avisen Aftonbladet.

Nødetatene rykket ut til stedet med store styrker, blant annet politi og bombeeksperter.

En nabo sier at han kjente hele huset riste etter eksplosjonen.

– Jeg hørte det smalt noe inni helsike, sier et vitne til Aftonbladet.

En skole i nærheten har åpnet dørene for beboerne i bygget, skriver Expressen.

Politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner bak eksplosjonen. De sier de vil fortsette å ha store styrker i Hässelby i flere timer mandag kveld. Vis mer

Eksplosjon i mars knyttet til gjengkriminelle

Også i mars ble drabantbyen Hässelby rystet av en eksplosjon.

Den eksplosjonen ble sett i sammenheng med flere voldshandlinger rettet mot slektninger av gjengkriminelle.

Før det var bydelen mest kjent for å ligge idyllisk til like ved Mälangen, Sveriges tredje største innsjø.

De to eksplosjonene er bare de siste av en rekke slike hendelser. Pr. 15.september hadde politiet registrert 124 eksplosjoner så langt i år. Det tilsvarer 14 i måneden, eller cirka en annen hver dag.