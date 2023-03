Britisk regjering vil nekte båtflyktninger å søke asyl

Britiske velgere ser på ulovlig innvandring som et av landets største problemer. Regjeringen sliter med å stanse menneskesmuglingen.

Småbåtene som krysser Kanalen er livsfarlige. Migrantene er et av Rishi Sunaks største problemer.

08.03.2023 17:16

Onsdag skjelte britenes statsminister Rishi Sunak ut opposisjonsleder Keir Starmer. I parlamentets spørretime hevdet han at Labour-lederen er en typisk venstrevridd advokat og menneskesmuglernes beste venn.

Starmer på sin side hevder at menneskesmuglerne «ler hele veien til banken», fordi regjeringen ikke gjør noe for å stanse dem. Han stilte med statistikk som viser at regjeringen ikke klarer å håndtere migrantene.

De aller fleste blir innlosjert på hoteller, på grunn av manglende kapasitet på mottak.

Etter økonomien og helsevesenet er innvandring det problemet velgerne mener at politikerne må prioritere. Men regjeringens løsning kan vise seg å være ulovlig.

Et ulovlig lovforslag?

Etter nyttår oppsummerte Rishi Sunak sine fem viktigste løfter før neste valg. I tråd med velgernes prioriteringer står trafikken av migranter over Den engelske kanal høyt på listen.

Det er lettere sagt enn gjort å finne løsninger som kan virke, samtidig som de ivaretar hensyn til menneskerettighetene.

Tirsdag fremmet regjeringen et nytt lovforslag.

Nesten med en gang ble det klart at den nye loven kan være i strid med folkeretten. Både FNs høykommissær for flyktninger og britiske advokater hevder at Sunak undergraver retten til å søke asyl.

Mye tyder på at lovforslaget vil bli dømt som ulovlig, dersom det ender opp i den europeiske menneskerettsdomstolen.

Sunaks egen innenriksminister, Suella Braverman, skal selv ha vurdert sjansen for menneskerettighetsbrudd som 50 prosent, skriver The Financial Times.

Problemet med menneskesmugling er stort. Og det vokser:

I fjor gikk 45.755 menn, kvinner og barn i land på den engelske kysten, etter å ha krysset kanalen i små båter. I England søker de aller fleste om asyl.

Så langt i år har det kommet 3000 mennesker på denne måten. Myndighetene frykter at tallet for hele året kan bli høyere enn 80.000.

Britiske myndigheter samler opp båter som er brukt for å smugle mennesker inn i landet. Bildet er fra Dover og tatt i desember i fjor.

Loven mot ulovlig innvandring markedsføres med slagordet «Stop the boats». Innvandringen over kanalen er ikke bare et problem med tanke på alle menneskene myndighetene må ta seg av.

Før jul havarerte en av småbåtene på vei over kanalen. Fire mennesker er bekreftet døde. Men myndighetene sier det er usikkert om vi noen gang får vite hvor mange som var om bord.

Ingen vet hvor mange som har omkommet i forsøk på å krysse kanalen.

Får ikke søke asyl

Dersom den nye loven blir vedtatt, vil alle som kommer inn i Storbritannia ulovlig, bli nektet å søke asyl. De vil også bli nektet innreisetillatelse i fremtiden.

Målet er at de raskest mulig skal fraktes til et «trygt tredjeland».

Et slikt land kan være Rwanda. Tidligere britiske regjeringer har inngått avtale med landet om å ta imot migranter. Men så langt har planen blitt stanset av høykommissæren for flyktninger.

Regner med rettssak

Ifølge The Financial Times mener flere på høyresiden i det konservative partiet at Storbritannia bør trekke seg fra den europeiske konvensjonen om menneskerettigheter, dersom lovforslaget blir dømt som ulovlig.

The Guardian skriver at lovforslaget kan være et forsøk på å fraskrive seg ansvar. Regjeringen kan spekulere i at saken sendes til menneskerettsdomstolen. Ifølge denne teorien vet Sunak og Braverman at dommerne i Strasbourg vil vende tommelen ned.

Da kan politikerne fortelle velgerne at de har forsøkt, men ble hindret av venstrevridde jurister

Gary Lineker må inn på teppet, etter at han uttalte seg om politikk.

Gult kort fra BBC

En av dem som reagerte på lovforslaget, var Gary Lineker. Fotballspilleren med 80 landskamper for England og 46 mål er ekspertkommentator for BBC.

Da lovforslaget ble kjent tirsdag, sa han blant annet:

– Dette er rett og slett et usannsynlig ondt forslag, som rammer de mest sårbare. Språket de bruker, er ikke ulikt det tyskerne brukte på 1930-tallet.

Redaktørene hans i BBC varslet raskt at de må «ha en samtale» med kommentatoren.