Minst 216 døde etter syklon i Malawi og Mosambik

Antall døde etter syklonen Freddy i Malawi og Mosambik har steget til 216, opplyser de to landenes myndigheter. Tallet er ventet å bli enda høyere.

Denne veien i Blantyre i Malawi er en av mange som er blitt ødelagt i ekstremværet som herjer landet i disse dager.

14.03.2023 16:55

Tirsdag opplyser myndighetene i Malawi at 199 mennesker er bekreftet døde i flom og jordskred etter ekstremværet i helgen. Landets beredskapsetat sier nærmere 600 er skadet, og over 30 er savnet.

President Lazarus Chakwera har erklært krisetilstand sør i landet. Der har rundt 19.000 måttet forlate hjemmet sine som følge av uværet.

Regnet fortsetter

Syklonen Freddy er ett av de kraftigste uværene som noensinne har rammet den sørlige halvkule.

Voksne og barn har søkt tilflukt fra syklonen Freddy i et midlertidig senter i Blantyre i Malawi tirsdag.

Store områder er oversvømt, og både i Malawi og Mosambik har uværet ført til store ødeleggelser og har feid inn over land to ganger. Det kraftige regnværet fortsatte tirsdag. Det er ventet at syklonen vil fortsette å føre til store nedbørsmengder frem til den igjen dreier ut over havet sent onsdag ettermiddag.

Katastrofemyndighetene i Mosambik bekreftet tirsdag at 17 personer har mistet livet og at 1.900 boliger er ødelagt i kystprovinsen Zambezia. Titusener søker fortsatt tilflukt i midlertidig sentre og stormsikre tilfluktsrom.

Umulig å komme frem

Ifølge Kirkens Nødhjelp har syklonen rammet de samme områdene som i 2022, da mange mennesker mistet alt de eide i to andre sykloner. Uværet knyttes til klimaendringene.

En skadet mann får hjelp i Malawis nest største by, Blantyre.

– Alt er vasket vekk. Hjem, husdyr og avlinger er blitt vasket vekk av vannmassene, mange liv har gått tapt, skriver organisasjonen i en e-post til NTB.

– Strøm og kommunikasjonslinjer er nede i mange av de berørte områdene, noe som hindrer nødhjelpsoperasjoner, sier Stephane Dujarric, som er talsperson for FNs generalsekretær António Guterres.

Det er foreløpig ikke mulig å nå frem til de hardest rammede områdene og få oversikt over ødeleggelsene der.