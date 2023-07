BBC-programleder ble anklaget for å ha kjøpt seksualiserte bilder av en tenåring. Nå avviser tenåringen hele historien.

Skandalen rundt den nå suspenderte BBC-programlederen er «søppel», sier tenåringens advokat.

En ikke navngitt programleder er blitt suspendert etter grove anklager. Vis mer

En BBC-programleder ble i avisen The Sun beskyldt for å ha betalt en tenåring i underkant av en halv million kroner for «seksuelt eksplisitte bilder». Kvinnen, som nå er 20 år, skal ha vært 17 år da det hele startet.

I helgen ble programlederen suspendert fra jobben. Kulturministeren kalte BBC-sjefen inn til krisemøte søndag.

Men mandag kveld tok saken en ny og dramatisk vending.

Nå sier kvinnen selv at hele historien bare er oppspinn.

Det melder både The Guardian og BBC selv.

Saken er «søppel» og det er «ingen sannhet» i den, ifølge 20-åringens advokat.

Skandalen har vakt enormt engasjement og dekkes bredt av den britiske pressen. Journalister og politikere er under press, og en splittet familie kjemper om sannheten.

Tenåringen benekter morens historie

Det er kvinnens mor og stefar som har fremsatt anklagene mot BBC-programlederen, ifølge The Sun. Familien klaget til BBC da hun ikke mottok betaling for bildene.

Nå avviser altså tenåringen hele denne historien. Ifølge advokaten har ikke tenåringen og moren noe kontakt.

– For å unngå tvil, har ingenting upassende eller ulovlig funnet sted mellom vår klient og BBC-personligheten. Anklagene rapportert om i The Sun, er søppel.

Advokaten retter pekefingeren mot både The Sun og BBC: Ingen har forsøkt å kontakte 20-åringen før publiseringen av saken. Det omtaler advokaten som en invadering av tenåringens privatliv.

Den nå 20 år gamle kvinnen skal også i en Whatsapp-melding fredag forsøkt å stoppe saken i The Sun uten hell, ifølge advokaten.

Men 20-åringens mor og stefar gir seg fortsatt ikke.

Tror programlederen har påvirket tenåringen

Mandag kveld meldte moren og stefaren at de fortsatt står ved anklagene.

– Vi er skuffet over at hun kom med en uttalelse. Den er ikke sann, sa stefaren.

Han mener BBC-programlederen har påvirket 20-åringen. Han og moren har bare forsøkt å hjelpe, sier han.

The Sun forsvarer dekningen

– Vi har rapportert om en historie om to veldig bekymrede foreldre som klaget til BBC om oppførselen til en programleder og velferden til barnet deres, svarer The Sun på advokatens kritikk overfor BBC.

Avisen påpeker at de har sett dokumentasjon som støtter anklagene fremsatt av familien. The Sun kommenterer ikke hvorvidt de har hatt kontakt med 20-åringen. BBC sier de ikke kjenner vedkommendes identitet.

Politikerne kan identifisere programlederen

Men hvem er denne BBC-programlederen? Han har ikke blitt identifisert og har foreløpig ikke uttalt se foreløpig.

En dom fra Storbritannias høyesterett fra 2022 stadfester at personer som kun er anklaget eller under etterforskning, ikke skal identifiseres av pressen av hensyn til privatlivets fred. Dette er også praksis i norsk presse.

Spekulasjonene går likevel løpsk i sosiale medier. Flere mannlige BBC-programledere har selv skrevet i sosiale medier at det ikke gjelder dem.

Politikerne har også meldt seg på debatten. Og de kan identifisere ham hvis de vil.

I Storbritannia har nemlig parlamentsmedlemmer et såkalt «parlamentarisk privilegium». Det innebærer blant annet at de kan omtale hvem og hva enn de ønsker i parlamentet, uten å risikere straff. Dette skal sikre medlemmenes ytringsfrihet.

Og det som politikere diskuterer i parlamentet, kan pressen omtale. Da vil programlederens identitet bli kjent.

Men vil noen parlamentsmedlemmer ta bladet fra munnen og identifisere den omstridte BBC-programlederen?

Det har arbeidsminister Mel Stride frarådet.

– Parlamentarisk privilegium er en veldig spesiell og privilegert ting, og det burde brukes veldig, veldig sparsomt. Mitt syn angående BBC-situasjonen, er at vi ikke vet nok om det som har skjedd her, sier han.

Politiet ber BBC stanse granskning

Mandag morgen avholdt London-politiet et møte med representanter fra BBC.

En talsperson fra Metropolitan police fortalte da at politiet «vurderer» informasjonen fra kanalen.

Politiet har ikke igangsatt etterforskning.

– De jobber med å vurdere informasjonen diskutert på møtet, og ytterligere undersøkelser er igangsatt for å etablere hvorvidt det er bevis for at noe kriminelt har funnet sted, skriver politiet i en pressemelding ifølge BBC.

De ber tirsdag BBC stanse en intern granskning.

– BBC er blitt bedt om å sette granskningen på vent mens politiet tar over arbeidet inntil videre, heter det i en melding fra kringkasteren.