Han kan sitte i retten deler av valgkampen. Likevel er Trump partiets favoritt.

Anklager om voldtekt og hysjpenger stopper ikke Donald Trump. Han ligger godt an til å sikre seg nominasjonen for tredje gang på rad.

Donald Trump vil trolig måtte ta en pause i valgkampen neste år, for å forsvare seg i saken der han er tiltalt for en rekke lovbrudd. Blant annet å ha skjult utbetalinger til pornostjernen Stormy Daniels.

29.05.2023 13:38

Hvis alt går etter planen, skal den tidligere presidenten møte i retten i New York 25. mars neste år. Han er tiltalt i en sak knyttet til at han skal ha betalt hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels.

Rettssaken vil skje midt i kampen om å sikre seg nominasjonen som presidentkandidat for Det republikanske partiet.

Anklager om voldtekt og utbetaling av hysjpenger ser likevel ikke ut til å ha minsket Trumps vinnersjanser.

Tvert imot.

Rettssak og valgkamp

Flere amerikanske medier spår at rettssaken kan skape et stort spetakkel midt i valgkampen.

Trump er blitt pålagt av dommeren å ikke uttale seg om deler av saken. Det reagerer han kraftig på.

«Veldig urettferdig, men dette er nøyaktig det radikale demokrater ønsket seg. Det kalles VALGINNBLANDING, og noe lignende har aldri skjedd før i landet vårt,» skrev Trump etter høringen.

Trump tilbragte deler av helgen på et golfarrangement i delstaten Virgina. Gutten med blå t-skjorte ville at presidenten skulle signere capsen hans.

Tiltalen mot Trump er den første mot en tidligere president. I et sivilt søksmål ble han nylig kjent skyldig i ærekrenkelser mot skribenten E- Jean Carroll. Hun har anklaget Trump for voldtekt.

Dette ser derimot ikke ut til å ha skremt velgerne.

Fakta Etterforskninger av Donald Trump Tirsdag 4. april møtte Trump i en domstol i Manhattan, tiltalt av statsadvokaten i New York for forfalskning av regnskap, blant annet ved uriktig bokføring av betaling av såkalte hysjpenger. Det mest kjente tilfellet gjelder et beløp på 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels. I delstaten Georgia etterforskes Trump og flere av hans allierte for valgmanipulering. En storjury har anbefalt at det tas ut tiltale mot flere personer, muligens også Trump. I tillegg etterforskes Trumps håndtering av graderte dokumenter og forsøkene på å gjøre om på valgresultatet i 2020. I Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida ble det funnet mer enn 11.000 dokumenter, blant dem 100 som var merket som graderte. Han etterforskes også for mulige brudd på spionasjeloven. Trump avviser å ha gjort noe ulovlig og sier han er utsatt for en heksejakt. Han hevder dokumentene som ble beslaglagt, var avgradert. Komiteen i Representantenes hus som etterforsket stormingen av Kongressen vinteren 2021, la like før jul frem sin rapport der de anbefalte justisdepartementet å ta ut tiltale mot Trump for flere forhold. Trump og tre av hans barn ble i september saksøkt for bedrageri av New Yorks justisminister Letitia James. Trump anklages blant annet for å ha oppgitt falske opplysninger om sin formue for å betale mindre skatt. Rettssaken er planlagt i oktober 2023. Kilde: Reuters Vis mer

Trump mot røkla

Gjennomsnittet av målingene viser at Trump er soleklar favoritt til å bli republikanernes presidentkandidat i 2024. Faktisk har Trumps oppslutning økt etter at han ble tiltalt, viser tall fra analysetjenesten FiveThirtyEight.

Men tallene viser at Trump fortsatt er mer mislikt enn likt blant befolkningen.

Enn så lenge ligger Trump best an. Men flere andre håper å utkonkurrere den tidligere presidenten.

Dette er de andre favorittene og utfordrerne:

Ron DeSantis Guvernør i Florida

Mange peker på guvernør Ron DeSantis som Trumps største utfordrer. DeSantis har høstet ros blant konservative for kampen mot «woke». Han har vedtatt en lov som forbyr lærere å snakke om kjønnsidentitet og seksuell orientering i skolen. Det er i flere skolekretser lagt ned forbud mot flere bøker.

DeSantis fremstår på mange måter minst like konservativ som Trump, men han lover velgerne mindre kaos og drama.

Nikki Haley Tidligere ambassadør til FN og guvernør i Sør-Carolina

Haley er Donald Trumps tidligere ambassadør til FN. Hun var den første republikaneren som utfordret Trump i kampen om nominasjonen i 2024-valget. Hun tar til orde for å slippe yngre krefter til, og vil blant annet innføre obligatorisk mental testing av politikere over 75 år.

Så langt har hun ikke nådd frem til velgerne. Det bedret seg ikke etter at hun gikk mot Trump i omtalen av stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Hun risikerer, som mange av de andre kandidatene, at all oppmerksomheten rettes mot Trump og DeSantis.

Mike Pence Tidligere visepresident og guvernør i Indiana

Enn så lenge har ikke tidligere visepresident Pence kunngjort at han stiller som kandidat, men mange spår at det bare er et spørsmål om tid.

Pence har sagt at han skal ta avgjørelsen innen utgangen av juni, skriver CNN. Et annet tegn på at han vil stille, er at han 7. juni skal delta i et folkemøte i regi av CNN. Folkemøtet skal holdes i delstaten Iowa, som er den første staten hvor innbyggerne skal stemme over kandidatene.

Han har de siste årene vært en av få republikanere som åpent har kritisert Trump etter etter stormingen av Kongressen i 6. januar 2021. Pence har sagt at partiet nå må legge Trump-perioden bak seg.

Men han risikerer, akkurat som Haley, å ikke komme til orde fordi nesten all oppmerksomheten er rettet mot Trump og DeSantis.

Flere andre har også kunngjort at de stiller som kandidat. Blant annet:

Forretningsmennene Ryan Binkley og Perry Johnson, gründer Vivek Ramaswamy og medieprofilen Larry Elder.

Også tidligere Arkansas-guvernør Asa Hutchinson og senator fra Sør-Carolina Tim Scott stiller.

Anklager om voldtekt og utbetaling av hysjpenger til en tidligere pornostjerne har ikke skremt republikanerne fra å stemme på Trump.

Partiet foran kandidaten

Selv om Trump leder på målingene, er kampen langt fra over, skriver CNN.

Trump er førstevalget til rundt 53 prosent av republikanere og velgere som lener mot å stemme på partiet. Men mange av velgerne sier de kan stemme på flere av kandidatene. Mer enn åtte av ti sier at de kan stemme på Trump eller DeSantis.

En litt mindre andel sier de er villig til å stemme på enten Nikki Haley, Mike Pence eller Tim Scott.

Trump har likevel rykket fra på CNNs måling. I mars lå Trump og DeSantis jevnt på målingene, men siden har Trump rykket fra.