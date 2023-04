Samtalerobot-sjokket: Gjør dette at USA vant kappløpet?

– Konsekvensene er allerede store, sier en av verdens fremste Kina-eksperter til Aftenposten.

ChatGPT er blitt nærmest synonymt med samtaleroboter.

09.04.2023 20:44

Under Den kalde krigen handlet våpenkappløp om å bygge størst raketter og komme først til månen.

Nå handler kappløpet om utviklingen av kunstig intelligens.

– Konsekvensene vil bli like store som da gapet innenfor datateknologi ble større og større mellom Vesten og Sovjetunionen, skriver professor Xu Chenggang til Aftenposten.

Han er ekspert i Kinas digitale økonomi ved Universitetet i Stanford.

– En av grunnene til at USA vant Den kalde krigen, var teknologigapet. Det var umulig for Sovjetunionen og deres allierte å ta igjen forspranget, skriver Chenggang til Aftenposten.

Professoren er ekspert i Kinas digitale økonomi ved Universitetet i Stanford.

Xu Chenggang Professor ved Universitetet i Stanford.

Samtalerobot-sjokket

Da Sovjetunionen sendte Sputnik, verdens første satellitt, i kretsløp rundt Jorden, kastet det Vesten ut i en akutt og nærmest eksistensiell krise.

Var Vesten i ferd med å miste det teknologiske forspranget til kommunistene?

Nå er det kineserne som rammes av et slags omvendt Sputnik-sjokk, skriver den danske avisen Weekendavisen.

Bakgrunnen for sjokket er lanseringen av ChatGPT. Den er utviklet av selskapet OpenAI, som blant annet er finansiert av Microsoft.

Samtaleroboten lyver nå så overbevisende at mennesker blir lurt til å slippe den forbi sperringer som skulle holde roboter ute, skrev Aftenposten for en uke siden.

Over 1000 til dels svært innflytelsesrike eksperter og teknologiledere har nå skrevet under på et åpent brev. De krever at alle de store KI-labene stanser utviklingen av nye og enda kraftigere språkmodeller i minst seks måneder.

Les også KI lurte menneske trill rundt. Nå krever over 1000 eksperter forbud.

Men mens ChatGPT har vakt både begeistring og bekymring over hele verden, har samtaleroboten vært en brutal oppvåkning for Kina, forteller Chenggang.

Før dette så trodde flere at Kina hadde gjort enorme fremskritt når det gjaldt kunstig intelligens.

– Nå viser det seg at Kina halter betydelig bakpå innenfor dette forskningsområde. Mange brukere har prøvd den kinesiske versjonen og sammenlignet det med ChatGPT. Gapet er betydelig, skriver Chenggang.

Weekendavisen skriver i sin artikkel om den kinesiske samtaleroboten Ernie, som skulle kunne måle seg med ChatGPT. Men ifølge Reuters var resultatet skuffende.

Under lanseringen ble det viste en video hvor samtaleroboten løste gåter og snakket forskjellige kinesiske dialekter.

«Men alt sammen var tatt opp på forhånd, noe som etterlot et inntrykk at de ikke helt stolte på teknologien ennå», skriver Weekendavisen.

Les også Knut Faldbakken skrev kronikk om ChatGPT versjon 3.5. Versjon 4 ønsker å svare.

Sensur-barriere

På spørsmål om Kina noensinne kommer til å klare å ta igjen forspranget, er svaret fra Chenggang klart og tydelig: «Nei».

Kina har lenge forsøkt å dominere utviklingen av kunstig intelligens (KI). Landet har lagt frem en plan for å bli «den globale lederen» innenfor sektoren innen 2030. Det skal de gjøre ved å bruke milliarder av dollar på forskning og utvikling.

Tidligere har mange spådd at autoritære regimer vil ha vanskelig for å utvikle banebrytende teknologi. Men i år skrev The Havard Gazete at Kina kan være unntaket. De pekte på at kunstig intelligens fungerte sammenfallende for interessene til det autoritære regimet. Innenfor for eksempel ansiktsgjennkjenningsteknologien så hadde Kina fem av de største firmaet.

Kina gikk dermed for å være førende innenfor kunstig intelligens. Men nå har ChatGPT slått hull på den kinesiske suksesshistorien.

Det viser seg at samtaleroboter er vanskelige å utvikle under sensur, skriver Weekendavisen.

Og nettopp sensuren kan bli en avgjørende barriere for den kinesiske teknologiutviklingen, påpeker flere forskere.

«De kinesiske treningsdataene har det med å være sensurert på en den ene eller andre måten, hvilket gjør det meget vanskelig å oppnå den samme grad av presisjon som den engelskspråklige dataene», sier Antonia Hmaidi, teknologianalytiker ved tenketanken Marcatorinstituttet for Kinastudier i Berlin, til Weekendavisen.

Det er også en innebygd treghet i det kinesiske systemet, påpeker Hmaidi. Mens et vestlig firma som OpenAI kan legge sin samtalerobot ut til offentlig bruk, deretter korrigere feil på bakgrunn av brukernes tilbakemeldinger, så har den kinesiske samtaleroboten ikke den samme luksusen.

Kina kan ikke risikere å lansere en samtalerobot som uttrykker feil meninger om følsomme spørsmål som Hongkong og Taiwan, skriver Weekendavisen.

Les også Visker vi ut skillet mellom menneske og maskin?

Oksygenmangel

Hvorfor var det ikke Kina, men USA som fant opp ChatGPT?

«Utviklingen av teknologiske produkter er uadskillelig fra systemet og miljøet det operer i», sa Xu Chenggang til New York Times i februar.

Han nevnte Tiktoks kinesiskspråklige søsterapp Douyin som en type innovasjon som kinesiske selskaper kanskje ikke vil være i stand til å oppnå i fremtiden.

«Når det åpne miljøet er borte, vil det være utfordrende å lage slike produkter», sa han.

«Statens skjerpede sensur og tunge hånd har holdt tilbake teknologiindustrien. Det samme har gründeres motvilje mot å gjøre langsiktige investeringer i Kina», skrev New York Times.

Chenggang viser til at kunstig intelligens består av tre elementer; algoritmer, mikrobrikker og data. Kina er svake på alle tre feltene, påstår professoren.

Organisk utvikling

En avgjørende forskjell er at USA har latt private selskaper utvikle teknologien. Det var ingen private selskaper som sendte raketter til månen på 60-tallet.

Under Den kalde krigen var teknologisk utvikling innen atom- og romteknologi «karakterisert ved en høy barriere for deltagelse og et nært monopol fra statlig aktører», skriver Foreign Policy.

De peker på at teknologiutviklingen ikke er et kappløp mellom to aktører slik det var under Den kalde krigen. Det er mer en organisk utvikling hvor en rekke land, bedrifter og forskningsmiljøer utvikler teknologien.

«Jeg tror heller Den industrielle revolusjonen er en mer hjelpsom sammenligning», sier Paul Scharre, fra tenketanken Center for New American Security, til Foreign Policy.