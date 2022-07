Varsler om «fare for liv» på grunn av hetebølge. Samtidig er ambulansetjenesten på randen av kollaps.

Storbritannia opplever den verste hetebølgen noensinne. Det er ikke sikkert at helsevesenet er i stand til å håndtere den.

Mandag og tirsdag var gradestokken ventet å overstige 40 grader i deler av Storbritannia. Et veiskilt advarer om ekstrem varme og ber folk planlegge reisen sin og huske vann.

«Hotter than Sahara». «Blowtorch Britain». «Meltdown Monday».

Britiske aviser er lekende i språket når de omtaler hetebølgen som feier over Storbritannia. Men i realiteten er det blodig alvor.

Fredag erklærte Storbritannia nasjonal krisetilstand på grunn av varmen. Mandag og tirsdag var gradestokken ventet å overstige 40 grader.

Landets meteorologiske byrå har for første gang noensinne utstedt rødt farevarsel for ekstrem varme. Meteorologene advarer om «fare for liv».

«Sykdom og død kan forekomme blant spreke og friske» så vel som sårbare mennesker, ifølge Storbritannias folkehelseinstitutt.

Det kan få store konsekvenser for ambulansetjenesten, som allerede er på «randen av kollaps».

I ukevis har ambulanser stått i kø utenfor landets sykehus. Innenfor dørene pågår en intens jobb med å frigjøre plass til pasientene som venter utenfor.

Opp til 12 timer i kø

15 minutter. Det er tiden det maksimalt skal ta å overføre en pasient fra ambulansepersonell og over til personalet på et akuttmottak.

Nå om dagen kan det ta opptil 12 timer. Utenfor britiske sykehusdører står ambulansene i kø, uten mulighet til å svare på nødanrop.

Forrige uke besøkte BBC flere av landets sykehus. Ved Royal Cornwall sør i England sto 25 ambulanser i kø. Tre av dem hadde stått der i over ti timer.

Noen timer unna ved Derriford sykehus hadde 20 ambulanser stått i kø i opptil 11 timer på en overfylt parkeringsplass.

Lignende tilstander ble rapportert om flere steder.

– Vi er på randen av kollaps. Folk ringer og blir fortalt at de ikke vil få en ambulanse før om seks eller ni timer, sier en ambulansearbeider til BBC.

For noen kan det da være for sent.

– Det vil være feil å si at det ikke har vært øyeblikk hvor jeg har felt en tåre. For folk vi ikke har kunnet hjelpe fordi det har vært for sent, sier ambulansearbeideren.

– Det kan hende de hadde dødd uansett, men det er definitivt tilfeller der vi burde vært der for dem tidligere, fortsetter vedkommende.

Overfylte sykehus

Årsaken til ambulansekrisen ligger ikke hos ambulansetjenesten selv. Den egentlige krisen pågår inne på sykehusene.

Det er simpelthen ikke plass til pasientene. Akuttmottakene er fulle. Dermed må ambulansene vente utenfor, sammen med pasientene.

Hele systemet er «ødelagt», sier Adrian Boyle til BBC. Han er president i foreningen for akuttleger i Storbritannia.

Problemet? Sykehusene er ikke i stand til å overføre friske pasienter til sosialomsorgen, mener han. Dersom de hadde klart det, kunne plassen på akuttmottakene blitt frigjort. Da ville ambulansene ha kunnet overføre pasientene på «sømløst» vis, sier han.

Foreningen for ambulansesjefer i Storbritannia (AACE) påpeker også at roten til problemet ligger i systemet. Men en løsning kan ta flere år å implementere, sier Martin Flaherty, foreningens direktør.

I tillegg er helsesektoren generelt under stort press. Økende tilfeller av covid-19 og stor mangel på helsepersonell har satt systemet på prøve.

Nå kan presset bli enda større. Mandag så London ut til å bli et av de varmeste stedene i verden, med høyere temperaturer enn både Vest-Sahara og Karibia.

Hetebølgen vil også fortsette tirsdag.

Mange briter bruker sjøen for å kjøle seg ned under hetebølgen, her i byen Margate. Myndighetene har imidlertid bedt folk være forsiktige når de bader, da dette kan være en stor belastning for kroppen.

Råder folk til å være forsiktige når de bader

Temperaturene omtales som «farlig høye». Helseminister Steve Barclay sier ambulansekapasiteten vil øke. Det samme vil antall helsepersonell på nødsentralen.

Barclay råder folk til å holde et ekstra øye med sårbare slektninger og naboer. De fleste dødsfall under en hetebølge er vanligvis forårsaket av hjerteinfarkt eller slag, skriver BBC. Det skjer som regel på grunn av belastningen ved å prøve å holde kroppstemperaturen stabil.

En politibetjent gir en av vaktene utenfor Buckingham Palace litt å drikke i heten.

Britene er derfor blitt advart om å være forsiktige når de avkjøler seg i vannet. I helgen ble det rapportert om flere dødsfall. Blant annet druknet en 16 år gammel gutt i Salford Quays.

Svært høye temperaturer har også rammet store deler av Europa og Nord-Afrika. Skogbranner raser fra Hellas til Marokko, og flere tusen mennesker er evakuert.

Over 1000 mennesker har mistet livet på grunn av varmen i Portugal og Spania de siste dagene.