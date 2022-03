27. mars 2022 16:45 Sist oppdatert nå nettopp

Allerede før USAs president Joe Biden gikk på scenen i den polske hovedstaden Warszawa lørdag kveld, var det varslet at han ville holde en viktig tale.

Da han sto på talerstolen holdt han ikke tilbake.

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten, sa Biden om Russland president Vladimir Putin.

Biden rundet av ved å be om «en annerledes fremtid, en lysere fremtid bygget på demokrati og prinsipp, håp og lys».

Hvis målet med talen var forsoning gikk ikke det helt som planlagt.

Storpolitisk minefelt

Kort tid etter at Biden gikk av talerstolen måtte hans egne folk ut og slukke branner. Presidentens utsagn om at Putin «ikke kan forbli ved makten» vakte stor oppsikt.

Biden under talen i Polen lørdag kveld.

Flere tolket det som at den amerikanske presidenten manet til regimeskifte i Russland. At USA har en plan for å felle Putin. At stormakter griper såpass langt inn i andre lands anliggende er et storpolitisk minefelt. Derfor gikk Det hvite hus ut og presiserte at president Biden ikke ba om regimeendring i Russland.

– Presidentens poeng var at Putin ikke kan tillates å utøve makt over sine naboer. Han snakket ikke om Putins makt i Russland, heller ikke om regimeskifte.

Det sa en talsperson for Det hvite hus. Det var ikke nok til å stanse reaksjonene på Bidens tale. Søndag formiddag måtte selv presidentens wonderboy, utenriksminister Antony Blinken, på banen. Det til tross for at han er på tur i Jerusalem i et helt annet ærend.

USA har ingen strategi for å endre regimet i Russland, sa Blinken. Det melder Reuters.

– Jeg tror presidenten, Det hvite hus, ganske enkelt gjorde et poeng i går kveld av at president Putin ikke kan myndiggjøres til å drive krigføring eller oppføre seg aggressivt mot Ukraina, eller noen andre, sa han.

– Som dere vet, som dere allerede har hørt oss si gjentatte ganger, vi har ingen strategi for å endre regimet i Russland. Heller ikke andre steder, for den saks skyld.

Korrigeringen var tydelig nok. Likevel tar Bidens allierte avstand.

Macron med tydelig beskjed

Frankrikes president Emmanuel Macron har vært varsom i tilnærmingen til konflikten. I begynnelsen av mars erklærte hans finansminister «full økonomisk krig» med Russland. Like måtte han korrigere uttalelsen. Ordet «krig» samsvarte ikke med Frankrikes forsøk på å deeskalere invasjonen, sa han til nyhetsbyrået AFP.

Søndag formiddag tok Macron avstand fra Bidens tale. Han advarte mot å eskalere krigen «verbalt». Det sa han til den franske kringkasteren France 3.

– Jeg ville ikke brukt den typen ord fordi jeg fortsetter å snakke med president Putin, sa han.

Macron sa at målet er å få på plass en våpenhvile og deretter en full tilbaketrekning av russiske soldater fra Ukraina med diplomatiske midler.

– Hvis vi ønsker å få dette til kan vi ikke eskalere situasjonen i ord eller handlinger, sa Macron.

Uttalelsen vakte oppsikt. De to presidentene er ellers kjent for å ha en god tone.

Her omfavner Maron og Biden hverandre på en strandtur under et G7-møte i Storbritannia, 11. juni 2021.

Også britiske politikere reagerte på talen.

Storbritannias utdanningsminister, Nadhim Zahawi, hadde følgende å si om Bidens ordbruk:

– Jeg tror det må være opp til det russiske folk, sa han til Sky News om Bidens kommentar om regimeskifte.

Den konservative parlamentarikeren Tobias Ellwood omtalte Bidens uttalelse som «uklok». Det skriver The Guardian. Han argumenterte for at Putin vil bruke Bidens ord til å «grave seg ned og kjempe hardere».

Allerede nå kan det se til at han får rett.

Ikke opp til Biden

Richard Haas, tidligere diplomat og president for Council on Foreign Relations (CFR), advarer om at Bidens uttalelse kan lede Putin vekk fra fredens vei. Nemlig ved å bekrefte den russiske presidentens største frykt:

At USA er ute etter Putins avskjed og systematisk endring i Russland.

Det skriver avisen The Washington Post.

Putins støttespillere har gått hardt ut mot talen. Presidentens pressetalsmann Dmitrij Peskov ga en kort uttalelse CNN etter talen. Bidens kommentar om at Putin ikke kan forbli ved makten, ble besvart på følgende måte:

– Dette er ikke noe Biden kan bestemme, sa Peskov.

Andre russiske politikere gikk lenger i å fordømme talen. Vjatsjeslav Volodin, Dumaens formann, kalte Biden «svak og syk».

– Psykiatere ville bedre kunne forklare hans oppførsel. Amerikanske borgere burde skamme seg over sin president, sa han.

Uttalelsen kommer samtidig som Putins borgere flykter fra hjemlandet sitt som følge av invasjonen. Ifølge estimater har over 200.000 innbyggere dratt fra Russland siden krigen startet.

Under talen strakk Biden ut en hånd til den vanlige russer.

En kjerne av sannhet

David Rothkopf, utenriksanalytiker ved Rothkopf Group, mener kommentaren om regimeendring ikke burde ta oppmerksomheten vekk fra resten av Bidens tale.

Det skriver avisen The Washington Post.

Rothkopf sammenlignet Bidens tale med tidligere president John F. Kennedys tale i Berlin i 1963. Der uttrykte Kennedy solidaritet med det tyske folk etter 2. verdenskrig.

Det samme gjorde Biden.

– Det russiske folk er ikke fienden vår, understrekte Biden.

– Jeg nekter å tro at dere ønsker drap av uskyldige barn og besteforeldre velkomment, at dere aksepterer at sykehus, skoler og fødestuer jevnes med jorden av russiske bomber og missiler. Det er nøyaktig det den russiske hæren gjør i Ukraina nå.

