11. september-pårørende ber Biden holde seg unna minneseremoni

Rundt 1700 pårørende og overlevende etter 11. september-angrepene ber president Joe Biden om å holde seg unna minneseremonien for 20-årsmarkeringen.

President Joe Biden bør holde seg unna årets minnemarkeringer for 11. september-angrepene dersom han ikke frigjør dokumenter som kan vise om Saudi-Arabia var involvert, mener pårørende og overlevende.

NTB

Nå nettopp

I et brev til presidenten skriver de at han bare bør få være til stede i 20-årsmarkeringen hvis han frigjør dokumenter som de hevder viser at saudiarabiske ledere støttet terrorangrepene. Det melder Reuters.

– 20 år senere er det ganske enkelt ingen begrunnelse til å holde denne informasjonen hemmelig, skriver de i brevet.

– Men hvis president Biden bryter sin forpliktelse og stiller seg på den saudiarabiske regjeringens side, blir vi tvunget ti å ta offentlig avstand fra enhver deltagelse fra hans administrasjon i enhver minnemarkering for 11. september, skriver de.

Den saudiarabiske ambassaden i Washington har ikke svart på Reuters' henvendelser om å kommentere saken.

Det hvite hus' talskvinne Jen Psaki sier at Biden er fortsatt er forpliktet til å oppfylle løftet han ga som presidentkandidat om «konstruktivt samarbeid for å løse utestående saker knyttet til tidligere administrasjoners statshemmelighetsprivilegium».

Det hvite hus har hatt flere møter med pårørendes familier, legger hun til.

Pårørende og etterlatte har lenge forsøkt å få utlevert dokumenter som kan vise om Saudi-Arabia bisto eller finansierte noen av de 19 personene som var knyttet til Al-Qaidas angrep. 15 av de 19 kom fra Saudi-Arabia.

Nesten 3000 mennesker ble drept i angrepene. Pårørende, etterlatte, næringsliv og forsikringsselskaper har saksøkt Saudi-Arabia for milliardbeløp.