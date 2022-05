Skoleskytingen i Texas: Gjerningsmannen (18) hadde nettopp kjøpt våpen.

Da Salvador Ramos fylte 18 år den 16. mai fikk han lov til å kjøpe et våpen. Dagen etter kjøpte han sitt første automatvåpen. Tirsdag drepte han 19 barn og to lærere.

Sikkerhetsstyrker ved Robb Elementary, skolen der minst 21 ble drept.

25. mai 2022

De første detaljene begynner å komme frem om mannen som tirsdag drepte minst 19 skolebarn og to lærere i småbyen Uvalde i det sørlige Texas.

Amerikanske medier navngir ham som Salvador Ramos. Han var elev ved en videregående skole i nærheten av Robb Elementary, barneskolen han angrep.

Fylte 18 forrige uke

Ramos fylte 18 år den 16. mai i år. Fra og med den dagen hadde han lov til å kjøpe et våpen i Texas.

Allerede dagen etter benyttet han seg av muligheten.

Fra 17. til 20. mai kjøpte han to halvautomatiske rifler og 375 skudd. På åstedet for skoleskytingen har politiet funnet minst syv magasin som kan romme 30 patroner hver.

Enda mer ammunisjon lå i en sekk som lå utenfor skolebygningen, melder click2houston.com.

Den ene av de to riflene 18-åringen eide lå igjen i bilen hans.

Gjerningsmannen kjøpte de to våpnene rett etter at han fylte 18 år, sa delstatssenatoren Roland Gutierrez til CNN like etter at han hadde fått en orientering fra Texas Rangers.

– Han hadde ingen problemer med å få kjøpt våpnene, sa Gutierrez til TV-stasjonen.

Gjerningsmannens bil lå igjen i en betonggrøft.

Skjøt bestemoren før angrepet

Dette er det amerikanske medier har fått opplyst om hendelsesforløpet:

Salvador Ramos skjøt bestemoren sin før angrepet på skolen. Bestemoren ble sendt med ambulansehelikopter til et sykehus i San Antonio og skal være i live.

Ramos kjørte deretter de 550 meterne mot Robb Elementary. Der kjørte han bilen sin gjennom et gjerde og ned i en grøft. Han skal ha skutt mot politifolk som kom til stedet. Deretter skal han ha tatt seg inn på Robb Elementary.

Klokken 11.32 lokal tid tirsdag startet skytingen på barneskolen. Ramos tok seg inn i et klasserom og begynte å skyte på de 9–10 år gamle barna som var der.

Barna løp for livet. De krøp ut av vinduene og gjemte seg i et begravelsesbyrå ved siden av skolen, opplyser vitner til Washington Post.

Gjerningsmannen barrikaderte seg inne på skolen og skjøt mot politifolkene som forsøkte å ta seg inn på skolen, sier Marsha Espinosa, en talskvinne for Department of Homeland Security. En agent fra det amerikanske grensepolitiet ble såret.

Ramos ble etter hvert skutt og drept av politifolkene, opplyser myndighetene.

Politiet forsøker å finne ut hva som kan ha vært motivet for angrepet. Gjerningsmannen er ikke registrert med noe kriminelt rulleblad.

Men det kan være at han har begått noen forbrytelser som mindreårig og at disse siden er blitt slettet fra rullebladet, skriver Washington Post.

Skolebarna var under 10 år gamle

Så langt ser det ut til at alle de drepte skolebarna var i alderen 7 til 10 år. En av dem var åtte år gamle Uziyah Garcia, opplyser bestefaren Manny Renfro til AP.

Blant de drepte var også de to 10 år gamle guttene Xavier Lopez og José Flores, skriver Washington Post.

Angel Garza ble tirsdag informert av politiet om at datteren hans, Amerie Jo, var blant de drepte. Hun fylte 10 år for to uker siden, melder ABC News.

Den ene av de to drepte lærerne var Eva Mireles (44), ifølge Washington Post. Hun hadde jobbet som lærer i 17 år og var gift med en politimann i Uvalde. Den andre drepte læreren var Irma Garcia, opplyser sønnen hennes til NBC News.

Åtte år gamle Uziyah Garcia ble drept.

Nest dødeligste masseskyting

Tirsdagens skoleskytingen i Uvalde er den nest dødeligste registrerte masseskytingen på en skole i USA, etter Sandy Hook-angrepet i 2012, da 20 elever og 6 lærere ble drept.

Medregnet Uvalde-angrepet har det skjedd minst 188 tilfeller av masseskytinger på skoler i USA siden 1970. Det viser analyser The New York Times har foretatt av data som er blitt samlet av Center for Homeland Defense and Security.

De verste skyteepisodene på amerikanske skoler de siste 52 årene er:

Columbine i Colorado i 1999 (13 drepte).

Sandy Hook i Connecticut i 2012 (26 drepte).

Santa Fe i Texas i 2018 (10 drepte).

Parkland i Florida i 2018 (17 drepte).

Uvalde i Texas i 2018 (21 drepte).

Skuddskader har siden 2020 vært den vanligste dødsårsaken for amerikanske barn, ifølge det amerikanske senteret for sykdomskontroll og bekjempelse (CDC).