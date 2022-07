Joe Biden testet positivt for korona. Foreløpig «veldig milde symptomer».

USAs president Joe Biden har testet positivt for korona, opplyser Det hvite hus. 79-åringen har veldig milde symptomer, og ifølge presidentens lege er han sunn og sprek.

Joe Biden kommer til å fortsette å jobbe de neste dagene, til tross for korona, opplyser pressetalsmannen hans.

Presidenten testet positivt torsdag morgen og holder seg i isolasjon frem til han tester negativt, opplyser Det hvite hus.

Presidenten vil fortsette å jobbe mens han sitter i isolasjon og hadde tidligere på dagen møter med ansatte i Det hvite hus via telefon og Zoom.

79-åringen er fullvaksinert og har ikke testet positivt for viruset tidligere. Ifølge Det hvite hus har Biden begynt å ta Paxlovid, et legemiddel til behandling av korona.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at Biden kommer til å delta i møter via telefon og internett de neste dagene. De skriver også at Det hvite hus vil komme med daglige oppdateringer om helsen hans i tiden som kommer.

God helse

Nettavisen har skrevet om den siste årlige helsesjekken av Joe Biden, som ble gjort i slutten av 2021. Ifølge Bidens lege er den 79 år gamle presidenten sunn og sprek. I den detaljerte helserapporten blir det imidlertid påpekt at presidenten i økende grad kremter og hoster under taler.

Han skal også ha stivere og mindre flytende bevegelser når han går, sammenlignet med legesjekken ett år tidligere.

Ellers mener legen altså det står bra til med Biden.

«Han har ingen tegn å hjertesvikt, ingen tannproblemer, det er ingen mistanker om hudkreft, og øyehelsen hans er betryggende», står det i rapporten.

Tok opp Bidens mentale helse i Kongressen

Så sent som tirsdag denne uken, utviklet en høring i Kongressen seg til en krangel om hvorvidt Bidens mentale helse var svekket.

Troy Nehls, en republikaner fra Texas, tok opp president Joe Bidens mentale helse med samferdselsminister Pete Buttigieg.

Kritikere av Biden, derav Donald Trump, sår stadig tvil om han er mentalt skikket. De trekker frem fall, snubling, stamming og ordkrøll. Dette, sier de, er tegn på mental svekkelse. Biden har imidlertid i alle år vært kjent for verbale vansker, og til og med brølere, og slet med stamming da han var barn.