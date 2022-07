Mens verden strever med sterk prisvekst, har Kina motsatt problem

CHENGDU (The Washington Post): Mens resten av verden sliter med bratt prisstigning, er kineserne urolige for at prisene går ned. Et sterkt pepper tar temperaturen på landets økonomi.

Liu Cuihua (71) klipper klaser med sichuanpepperbelger av de tornefulle stilkene i landsbyen Dongsheng i Sichuan-provinsen. Hun forteller at prisene på krydderet er falt til bunns i år.

Eva Dou The Washington Post

20 minutter siden

Sichuanpepperen er moden her sørvest i Kina. En sterk duft som minner om mynte brer seg mellom rekkene av skrinne trær.

Men bøndene er bekymret. Prisen på belgene, som gjør chilisausen skarp og krydrer annen kinesisk mat, er i fritt fall i år. Korona-nedstengninger med påfølgende økonomiske tap har fått middagsgjester her til å knipe igjen pengepungen.