Egyptiske kristne: 41 døde i brann i kirke

41 mennesker omkom i en brann i en kirke i Egypts hovedstad Kairo søndag, opplyser den koptiske kirken i landet.

Mange brannbiler rykket ut for å håndtere kirkebrannen i Kairo, som ifølge den koptiske kirken kostet over 40 mennesker livet.

NTB-AFP-AP

13 minutter siden

Brannen rammet Abu Sifine-kirken i den tett befolkede bydelen Imbaba. Minst 14 mennesker er skadet, ifølge den koptisk-ortodokse kirken, som viser til opplysninger fra helsevesenet.

Myndighetene i Egypt har så langt kun bekreftet at minst én er død, og at 55 er skadet. Helseminister Khaled Abdel-Ghafar sier mange kan ha blitt trampet i hjel i røyken og panikken som oppsto da folk forsøkte å komme seg ut av den brennende kirken. Han sier to personer er skrevet ut fra sykehus, mens tolv fortsatt får behandling.

Redningsarbeidere ved kirken som brant i Kairo søndag. En foreløpig rapport tyder på at brannen startet i en luftkjøler.

Mulig kortslutning

Årsaken til brannen, som beskrives som en av de verste branntragediene i landet de siste årene, er ikke bekreftet. Etterforskningen så langt tyder på at en elektrisk kortslutning kan ha vært brannårsaken, ifølge politiet. En tidlig rapport til innenriksdepartementet sier at brannen startet i en luftkjøler i kirkebygget. Påtalemyndigheten har satt i gang etterforskning for å finne ut hva som har skjedd.

Mange samlet seg utenfor kirken som ble rammet av en brann i Kairo søndag. Årsaken er ikke avklart, men politiet sier det trolig var en kortslutning som utløste brannen.

Et stort antall brannbiler rykket ut til kirken søndag. I tillegg til slukkingsarbeidet, bidro brannmannskapene med å bære folk ut til ambulansene, som kjørte dem videre til sykehus i området. Videoer som er delt på nett, viser møbler som har brent.

Presidenten kondolerer

Egypts president Abdel Fattah el-Sissi har snakket med den koptiske kirkens overhode, pave Tawadros II, for å kondolere.

– Jeg følger utviklingen i denne tragiske ulykken nøye. Jeg har gitt alle relevante etater beskjed om å treffe alle nødvendige tiltak for å håndtere denne ulykken og følgene av den umiddelbart, skriver Sissi på Facebook.

De koptiske kristne utgjør omtrent 10 prosent av befolkningen i Egypt, hvor de aller fleste innbyggerne er muslimer.