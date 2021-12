Uvaksinerte fjernes fra det amerikanske forsvaret

Arbeidet med å innføre reaksjoner mot uvaksinerte er godt i gang i alle USAs våpengrener, opplyser tjenestemenn. Så mange som 20.000 kan få sparken.

Amerikanske soldater under en øvelse i det nordøstlige Syria. Vaksinenektere i forsvaret møtes med reaksjoner som avskjedigelser.

NTB-AP

Nå nettopp

Ledelsen i Marinekorpset opplyser at 103 personer så langt er blitt fjernet for å ha nektet å ta vaksine. I hæren er det utstedt reprimander til 2.700 personer, og oppsigelser er ventet å starte i januar.

I luftforsvaret er det så langt sendt ut 27 oppsigelser. I marinen er man i ferd med å legge siste hånd på regelverket og prosessen i tiden fremover.

Advarsler

Militære ledere har i flere måneder varslet at de ansatte i forsvaret vil blitt møtt med reaksjoner dersom de ikke følger ordren om å la seg vaksinere. Men først i forrige uke ble det opplyst at disse advarslene er blitt fulgt opp med konkrete tiltak.

Det er foreløpig høyst uklart hvor mange det er som står i fare for å bli sparket, men ifølge ledelsen i våpengrenene er det minst 30.000 som ikke lar seg vaksinere. Men flere tusen av disse har fått et midlertidig eller permanent unntak av en lege.

Av de rundt 20.000 som gjenstår, er det mange tusen som har sendt søknad som er under behandling og mange som kategorisk nekter å la seg vaksinere. Rundt 12.000 personer nekter av religiøse grunner.

Kalkulert risiko

Alt i alt dreier utgjør de uvaksinerte, uansett hvor de er i prosessen med å unndra seg vaksine, rundt 1,3 prosent av de 1,3 millioner aktive tjenestemenn- og kvinner i det amerikanske forsvaret.

Det at varsler om oppsigelser nå settes ut i livet, betegnes som en kalkulert risiko. Det antas at antallet avskjedigede utgjør en mindre trussel mot forsvarets beredskap enn utsikten til at uvaksinerte utløser omfattende smittespredning blant de ansatte.