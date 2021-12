Få dør i Sør-Afrika. Også de fleste eldre pasientene overlever omikron.

Nye tall fra Sør-Afrika gir grunn til optimisme. Omikron-pasienter klarer seg bedre enn fryktet.

En koronapasient får behandling på et midlertidig koronasykehus i Johannesburg. Bildet er tatt 11. juli i år.

Nå kommer det gode nyheter fra Sør-Afrika. Flere pasienter overlever omikron, sammenlignet med tidligere koronabølger i landet. Det gjelder også de aller eldste pasientene.

– Dette gir grunn til forsiktig optimisme, sier Anne Spurkland.

Hun er professor i medisin ved Universitetet i Oslo.

Flere sykehuspasienter overlever

Omikron ble oppdaget i en virusprøve i Sør-Afrika tatt 9. november i år. Siden har viruset spredt seg svært hurtig. Omikron har ført til en ny bølge av innleggelser på sykehusene i landet. Gauteng-provinsen har vært spesielt hardt rammet.

Men nå har to viktige ting skjedd:

I slutten av november steg antall innleggelser brått i Gauteng-provinsen. Men denne uken snudde trenden. Færre blir nå lagt inn på sykehus.

Flere av pasientene som blir lagt inn, overlever. Dødstallene er mye lavere, sammenlignet med tidligere koronabølger. Også de aller eldste klarer seg bedre.

Det viser fersk statistikk fra Sør-Afrika:

Andel døde sykehuspasienter i tre ulike smittebølger i Pretoria i Gauteng-provinsen, fordelt på alder. Omikron-bølgen er de grå søylene.

Statistikken kommer fra en ukentlig rapport fra det sørafrikanske folkehelseinstituttet. Rapporten ble publisert fredag 17. desember.

Det er kjent fra før at omikron har tatt livet av relativt få mennesker i Sør-Afrika. Hva som skjer med de eldre, har likevel ikke vært klart. Sør-Afrika har en ung befolkning. Frykten har vært at omikron skal ramme Europa hardere, fordi befolkningen er mye eldre.

Statistikken fra Sør-Afrika viser nå at også eldre mennesker klarer seg bedre etter en omikron-infeksjon, sammenlignet med de tidligere variantene.

To mulige forklaringer

– I utgangspunktet ser det bra ut. Det er færre døde i hver aldersgruppe i denne bølgen, sammenlignet med de to foregående, sier Spurkland.

Hun trekker frem to mulige forklaringer på hvorfor omikron nå tar livet av færre av sykehuspasientene.

– Én mulig forklaring er at Sør-Afrika har vært rammet av flere store koronabølger. Man må anta at ganske mange har god immunitet allerede, sier hun.

90.000 mennesker har dødd av korona i Sør-Afrika. Det er kun dødsfall som er registrert med korona som årsak, og det er grunn til å tro at det reelle tallet er langt høyere.

Spurkland mener befolkningen sannsynligvis har fått god immunitet fordi så mange allerede har vært smittet. I tillegg er mange eldre sørafrikanere vaksinerte.

– Når vi nå ser at omikron gir lavere dødstall de første tre ukene, så kan det forklares med at viruset møter immuniteten i befolkningen, sier hun.

En annen forklaring kan være at omikron ikke er like alvorlig som de andre variantene av koronaviruset.

– Det er den optimistiske forklaringen, sier hun.

Professoren sier det likevel er grunn til å vente med å sprette champagneflasken. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til omikron. Statistikken kan ha flere feilkilder, påpeker hun.

Her mottar erkebiskop Desmond Tutu koronavaksinen i Cape Town, 17. mai i år.

Fortsatt stor usikkerhet

Det sørafrikanske folkehelseinstituttet har selv oppgitt flere mulige feilkilder i dataene. Det er fortsatt tidlig i omikronbølgen, og flere pasienter kan dø senere.

Det er også mulig at statistikken påvirkes av at flere av dem som legges inn egentlig er syke av noe helt annet. Alle pasienter på sykehusene i Gauteng sjekkes nå for omikron. Det er mulig at en stor andel av de registrerte omikron-pasientene er smittet, men uten å være alvorlig syke.

En helt fersk forskningsrapport fra Storbritannia gir også grunn til å ta nyheten fra Sør-Afrika med en klype salt. Forskere ved Imperial College London har sammenlignet omikron med delta. Funnene er nedslående.

De britiske forskerne finner ingen signifikante forskjeller i andelen som blir alvorlig syke. Forskerne finner likevel en stor forskjell i risikoen for å bli smittet på nytt, dersom man får omikron. Den nye varianten gir fem ganger så stor sjanse for å bli smittet, for dem som allerede har hatt korona, skriver forskerne.

To vaksinedoser gir lite beskyttelse. Tre doser har derimot langt større effekt, heter det i rapporten.

Studien er ikke fagfellevurdert.