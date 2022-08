Forfatteren Salman Rushdie angrepet på scenen

Angrepet skal ha skjedd da en mann løp opp på scenen under en forelesning i Chautauqua i delstaten New York.

Angrepet skal ha skjedd under en forelesning han holdt ved Chautauqua Institution i Chautauqua, i staten New York, rundt 120 kilometer fra Buffalo.

Ifølge vitner, gjengitt av BBC, skal en mann ha løpt på scenen og enten slått eller stukket Rushdie da forfatteren ble introdusert og var på vei opp på scenen.

Angriperen skal ha blitt overmannet kort tid senere. 75-åringen segnet om på scenen, men fikk raskt hjelp. Tilstanden til Rusdhie er foreløpig ikke kjent.

Et liv under under beskyttelse

Helt siden den første utgivelsen av boken Sataniske vers i 1988 har det vært stor strid rundt den indisk-engelske forfatteren Salman Rushdie.

Navnet på boken viser til en muslimsk legende om at profeten Muhammed i et svakt øyeblikk skal ha åpnet for andre guddommer enn Allah, for så å innse at han var blitt forledet av en falsk åpenbaring fra Djevelen.

Boken ble beskyldt for å være blasfemisk og utløste omfattende protester fra muslimsk hold.

Angrepet skjedde da Rushdie ble introdusert til en prat.

Og ting ble fort verre. 14. februar 1989 oppfordret Irans leder ayatollah Ruhollah Khomeini muslimer til å drepe Rushdie og andre som hadde vært involvert i utgivelsen av boken.

I 1991 ble den japanske oversetteren av «Sataniske vers», Hitoshi Igarishi, stukket ned og drept.

Invitert til Norge

I august 1992 inviterte forlegger Salman Rushdie til Norge. Det vakte internasjonal oppsikt. Den forfulgte forfatteren levde under streng beskyttelse på grunn av oppfordringen om å drepe ham.

Forfatter Salman Rushdie og forlagsdirektør William Nygaard under den tradisjonelle hagefesten til Aschehougs forlag i 1992

To ministre fra regjeringen den gang, Åse Kleveland og Gudmund Hernes, møtte Rushdie for åpen scene på selve Aschehougs hagefest.

11. oktober 1993 ble norske utgiveren av «Sataniske vers», forlagssjef William Nygaard i Aschehoug skutt og livstruende skadet utenfor sin bolig i Dagaliveien i Oslo.

I 2018 ble det kjent at flere personer er siktet for drapsforsøket på Nygaard, bare dager før saken ville ha blitt strafferettslig foreldet.

Flere personer er siktet av Kripos. Foruten siktelsene for attentatforsøk, er de også siktet for brudd på straffelovens paragraf 99 a om angrep på sentrale samfunnsinteresser.