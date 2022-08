Forfatteren Salman Rushdie knivstukket på scenen – fløyet til sykehus

Rushdie ble angrepet av en mann som kom løpende opp på scenen før en boksamtale i delstaten New York i USA.

Angrepet skjedde rett før en boksamtale Rushdie skulle delta i ved Chautauqua Institution i Chautauqua, i staten New York fredag formiddag lokal tid.

Angrepet skjedde rundt klokken 11 på formiddagen lokal tid da Rushdie ble introdusert opp på scenen. Forfatteren skulle delta i en samtale ved Chautauqua Institution i småbyen Chautauqua.

En mann ha løpt opp og stukket 75-åringen i halsen. Han segnet om, men fikk raskt medisinsk hjelp og ble kort tifd senere fløyet med helikopter til et lokalt sykehus.

Angriperen skal ha blitt overmannet på scenen og ble raskt pågrepet av en politibetjent som var på arrangementet.

Guvernør: Er i live

Fredag kveld var tilstanden til Rusdhie fortsatt ikke kjent. Politiet bekreftet rundt klokken 18 norsk tid at forfatteren er stukket i halsen og er på sykehus.

Salman Rushdie ble fraktet til sykehus av et helikopter etter angrepet. Fredag kveld skal han være i live.

Og senere, rundt to timer etter angrepet, sa Kathy Hochul, delstaten New Yorks guvernør, at forfatteren er i live, ifølge BBC.

– Han får den behandlingen han trenger, sa hun på en pressekonferanse.

Rundt klokken 20 fredag kveld sa en av Rushdies talspersoner, Andrew Wylie, ifølge nyhetsbyrået Reuters at «Salman opereres».

Mange vitner til angrepet

Hendelsen skjedde i småbyen Chautauqua. Institusjonen der Rushdie skulle snakke er en ideell utdanningsinstitusjon.

Flere hundre personer som var møtt frem for å høre på samtalen med den verdenskjente forfatteren. Rushdie, som bor i New York, har snakket der flere ganger tidligere.

New York Times har snakket med en lege som var blant publikum. Hun skal ha gått opp på scenen etter angrepet og sier til avisen at Rushdie hadde flere stikkskader, inkludert et i nakken.

Angrepet skjedde da Rushdie ble introdusert til en prat på.

Ifølge legen, som selv skulle høre på forfatteren, skal Rushdie ha vært i live og ikke ha mottatt hjerte- og lungeredning.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kaller angrepet på Rushdie for «rystende» på Twitter.

Et liv med beskyttelse

Helt siden utgivelsen av boken Sataniske vers i 1988 har den indisk-engelske forfatteren Salman Rushdie vært omstridt.

Navnet på hans fjerde bok viser til en muslimsk legende. Den handler om at profeten Muhammed i et svakt øyeblikk skal ha åpnet for andre guddommer enn Allah.

Salman Rushdie (75) er en verdenskjent forfatter som lenge har levd under beskyttelse på grunn av fatwaen fra Irans øverste leder.

Han skal imidlertid ha innsett at han var blitt forledet av en falsk åpenbaring fra Djevelen.

Boken ble beskyldt for å være blasfemisk og utløste omfattende protester fra muslimsk hold.

Og ting ble fort verre for Rushdie og folk rundt ham. Den 14. februar 1989 oppfordret Irans leder ayatollah Ruhollah Khomeini muslimer til å drepe Rushdie og andre som hadde vært involvert i utgivelsen av boken.

I 1991 ble den japanske oversetteren av «Sataniske vers», Hitoshi Igarishi, stukket ned og drept.

Fakta Dette er Salman Rushdie Salman Rushdie er en britisk forfatter av indisk opprinnelse som er bosatt i New York. Rushdie er mest kjent for kontroversen rundt hans roman «Sataniske vers» fra 1988, som mange muslimer oppfattet som blasfemisk og krenkende. Boken er forbudt i India og i flere muslimske land. Uroen rundt boken eskalerte da Irans daværende leder ayatollah Khomeini dømte Rushdie og alle utgivere av boken til døden. I 1991 var det attentat mot bokens japanske oversetter, Hitori Igarashi, og italienske oversetter, Ettore Capriolo. I 1993 var det også et attentat mot Rushdies norske forlegger William Nygaard. Igarashi ble drept, mens Capriolo og Nygaard overlevde. Rushdie har levd med politibeskyttelse i en årrekke, og gikk lenge under dekknavnet Joseph Anton. I 1998 erklært den iranske regjeringen at den ikke lenger søkte dødsdommen fullbyrdet. Rushdie har utgitt en rekke romaner etter «Sataniske vers». Hans bok «Maurerens siste sukk» fra 1995 ble imidlertid også forbud i India på grunn av harselering med en fremstående hindufundamentalisk politiker. (Kilde: Store norske leksikon) Vis mer

Invitert til Norge

I august 1992 inviterte forlegger William Nygaard i Aschehoug Salman Rushdie til Norge. Det vakte internasjonal oppsikt.

Den forfulgte forfatteren levde under streng beskyttelse på grunn av oppfordringen om å drepe ham.

To norske statsråder, Åse Kleveland og Gudmund Hernes, møtte Rushdie for åpen scene på selve Aschehougs hagefest den gang.

Forfatter Salman Rushdie og forlagsdirektør William Nygaard under den tradisjonelle hagefesten til Aschehougs forlag i 1992

Fredag kveld sier William Nygaard til Aftenposten at det foreløpig bare er spekulasjoner om hva som ligger bak angrepet.

– Jeg håper at det ikke er snakk om alvorlige skader, sier han.

– Så håper jeg at saken oppklares og at vi får visshet om hva som ligger bak.

Forleggeren sier det er viktig å få klarhet i om angrepet har med «den dramatiske forhistorien» å gjøre. Han håper også at etterforskningen vil vise om det er snakk om en enkelt gjerningsmann, eller om det ligger mere bak.

Nygaard sier at han har holdt kontakt med forfatteren. Men det er et par år siden de møttes i New York sist.

Forlegger William Nygaard.

Fikk politisk støtte

11. oktober 1993 ble den norske utgiveren av «Sataniske vers», forlagssjef William Nygaard i Aschehoug, skutt og livstruende skadet utenfor sin bolig i Dagaliveien i Oslo.

I 2018 ble det kjent at flere personer er siktet for drapsforsøket på Nygaard. Da var det bare dager igjen før saken ville ha blitt strafferettslig foreldet.

Flere personer er siktet av Kripos. Foruten siktelsene for attentatforsøk, er de også siktet for brudd på straffelovens paragraf 99 a om angrep på sentrale samfunnsinteresser.