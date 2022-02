Lavrov betviler Ukrainas suverenitet

Russlands utenriksminister kom med en oppsiktsvekkende uttalelse tirsdag. Fra Vesten kommer truslene om kraftige sanksjoner.

Sergej Lavrov mener ikke at den ukrainske regjeringen har den nødvendige legitimiteten.

22. feb. 2022 08:18 Sist oppdatert nå nettopp

Reuters publiserte tirsdag morgen bilder av militære kjøretøy i Donetsks gater. Byen er hovedstad i utbryterrepublikken med samme navn. Den ble av Vladimir Putin mandag kveld erklært som en selvstendig stat. Det samme ble Luhansk.

De er i dag regioner i Ukraina, men deler av dem er kontrollert av russiskstøttede separatister.

Reuters siterer et vitne som så militære kjøretøyer i utkanten av Donetsk natt til tirsdag. Blant kjøretøyene var det stridsvogner.

Kjøretøyene var uten kjennetegn.

Militære kjøretøy i Donetsk.

En tanks kjører gjennom gatene i Donetsk etter at Vladimir Putin anerkjente utbryterrepublikken som en selvstendig stat.

Lavrov: Betviler Ukrainas suverenitet

Russlands utenriksminister sa tirsdag morgen at det er for tidlig å diskutere grensene til det de nå anerkjenner som to nye stater.

Senere tirsdag kom det nyheter som tyder på at Russland foreløpig forholder seg til grensene utbryterstatene kontrollerer i dag.

Interfax siterer Andrej Rudenko på dette. Han er viseutenriksminister.

Ukrainske styrker kontrollerer fortsatt de største delene av både Donetsk og Luhansk.

Minst like stor oppmerksomhet fikk Sergej Lavrovs uttalelse der han stiller spørsmål ved Ukrainas suverenitet.

Dette begrunnet han med at regjeringen i Kyiv ikke representerte hele nasjonen i kjølvannet av det han kaller kuppet i 2014.

Den gang ble en president som ble støttet av Moskva erstattet med en provestlig leder.

– Jeg tror ikke at noen vil hevde at det ukrainske regimet i ettertid representerer alle som bor innenfor territoriet som omfatter Ukraina, er Lavrov sitert på.

Johnson varsler kraftige sanksjoner

Putin sa mandag at han vil sende det han kaller «fredsbevarende styrker» til Donetsk og Luhansk. Dette ble natt til tirsdag kraftig fordømt i et hastemøte i FNs sikkerhetsråd. USAs ambassadør kalte betegnelsen for «nonsens».

En rekke land reagerte sterkt på Putins budskap.

Storbritannias statsminister Boris Johnson sa tirsdag at Putin ser ut til å ha bestemt seg for en full invasjon i Ukraina. Ifølge BBC sa han dette i et møte i regjeringens underutvalg (Cobra).

Han varslet også at britene vil offentliggjøre økonomiske sanksjoner allerede samme dag. Ifølge Johnson vil disse treffe russerne hardt.

Lavrov fnyser av Vestens snakk om sanksjoner.

– Vi er vant til det. Vi vet at sanksjoner vil bli innført uansett, helt uten årsak, sier Lavrov.

Han sier vestlige land allerede truer Russland med "alle sanksjoners mor".

Johnson sier også at Storbritannia ser på hva de kan gjøre for å hjelpe Ukraina militært.

Ifølge Reuters har Russland sikret seg retten til å etablere militære baser i Donetsk og Luhansk. Det skal være en del av avtalen han har signert med lederne i de to utbryterrepublikkene.

Den er ventet å bli godkjent i det russiske parlamentet tirsdag.

Innbyggere fra Donetsk kommer til togstasjonen i russiske Nizjnij Novgorod tirsdag morgen.

Slaget om flyplassen

Krigshandlingene i Øst-Ukraina brøt ut i 2014. Separatistene og den ukrainske hæren kjempet flere slag om flyplassen i Donetsk.

Ukrainerne vant den første runden i 2014, men i januar året etter vant separatisthæren kontrollen. Det ble ansett som en svært viktig seier.

Den ble bygd ny til fotball-EM i 2012 og ødelagt i krigshandlingene. Ruinene ble et symbol på konflikten.

Flyplassen i Donetsk etter krigshandlingene i 2015.

Storbritannias helseminister, Sajid Javid sier til Sky News at den russiske invasjonen allerede har begynt.