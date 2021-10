Svenske politikere ber regjeringen reagere etter drap på rapper

Flere svenske politikere etterlyser strengere tiltak mot gjengkriminalitet etter drapet på rapperen Einár torsdag kveld.

Flere svenske politikere reagerer på drapet på den 19 år gamle artisten Einár. De ber nå regjeringen om å slå hardere ned på gjengkriminalitet i Sverige.

NTB-TT

52 minutter siden

– Vi er i en nasjonal krisesituasjon, og nå er det nødvendig med politisk ledelse som tar tilbake kontrollen over utviklingen, skriver Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar på Twitter, og viser til gjengutviklingen i landet.

Flere etterlyser det samme, som Centerpartiets Annie Lööf.

– Vi er mange som sørger, som har fått nok av den meningsløse volden og som vil se at gjengkriminalitet bekjempes, tvitrer hun.

– Helt forferdelig

Liberalernas leder Nyamko Sabuni sier at «det kreves handling».

– Nå kreves det mer enn sinne og fortvilelse. Nå kreves det handling, sier hun.

Moderaterna kom også med samme oppfordring. Partiet deres har i lang tid kritisert regjeringen for å ha gjort for lite for å hjelpe politiet med å stoppe de kriminelle gjengene.

– Det her er jo helt forferdelig. Det er nok en henrettelse midt i byen i et boligområde, sier partileder Ulf Kristersson i Moderaterna.

Farlig subkultur

Innenriksminister Mikael Damberg fra Socialdemokraterna sier han tror rapmiljøet kan være farlig fordi det fungerer som en pådriver for nyrekruttering til gjengene.

– Jeg tror ikke at musikalske tekster i seg selv er det som er alvorlig her, men det er en subkultur der man forherliger gjenglivet, sier Damberg.

Han legger til at subkulturer ikke er noe politikken kan kontrollere, men at man kan gå kraftigere til verks når det gjelder beslag av kriminelles dyre klokker og biler.

Det vil komme et forslag på dette området senere i høst, ifølge Damberg.

Ingen pågripelser

Regjeringen i Sverige har innført tiltak for å bekjempe gjengkriminalitet, men kritikere mener det er gjort for lite for tregt.

Damberg har tidligere sagt at politiet vil konsentrere seg om å bryte ned rekrutteringen til de kriminelle gjengene, samt kvele finansieringen. I tillegg skal det satses på forebyggende arbeid og kommunenes arbeid.

Det er fortsatt ingen pågrepne etter at rapperen Einár ble skutt og drept i Stockholm torsdag kveld. Han skal ha vært utsatt for trusler over tid.