Bygget opp falsk identitet i minst 12 år. Russisk spion skulle plantes i Haag.

Den russiske spionen skal ha bygget opp en falsk identitet i Brasil. Han ble avslørt da han skulle få praktikantstilling ved Den internasjonale straffedomstolen.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) holder til i denne bygningen i Haag i Nederland.

23 minutter siden

En russisk agent på jobb for russisk militær etterretning er avslørt, ifølge nederlandsk etterretning. Det gikk de ut med torsdag. Han skal ha forsøkt å bruke en falsk identitet for å infiltrere Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Dette skal ha skjedd mens ICC etterforsket russiske krigsforbrytelser i Ukraina. Hadde spionen lykkes, kunne han ha ødelagt viktige beviser, ifølge The Guardian.

Sendt tilbake til Brasil

Den 36-årige spionen skal ha skapt en detaljert dekkhistorie som minst strekker seg tilbake til 2010. Da han ankom Nederland i april i år, trodde han at han hadde klart å lure ICC til å tro at han var brasilianeren Viktor Muller Ferreira (33).

Har var imidlertid allerede blitt avslørt av vestlige etterretningstjenester. Da han landet ble han pågrepet av nederlandsk grensepoliti og sendt tilbake til Brasil. Der risikerer han å bli straffeforfulgt.

Hadde spionen lykkes, kunne domstolen lidd stor skade, mener den nederlandske etterretningstjenesten AIVD.

ICC etterforsker mulige krigsforbrytelser begått under krigen i Ukraina. Her er ICCs sjefetterforsker Karim Khan ved en grav i Bucha der det lå tre lik. Bildet er tatt 13. april.

Er han en av «de ulovlige»?

Spionen skal ha jobbet i årevis, fra han var tidlig i 20-årene, med å bygge opp sin falske identitet. Det betyr i så fall at han må ha vært en del av Russlands program for å bygge opp topphemmelige agenter, skriver The Guardian. Programmet tar sikte på å plante agenten i utlandet, før de deretter venter i årevis, kanskje i tiår, på at agenten skal klare å nå en posisjon med innflytelse.

Den britiske avisen kaller dem «illegals» – de ulovlige. Spionprogrammet skal stamme fra den kalde krigens dager, men skal ha blitt kraftig bygget ut under Vladimir Putins styre.

Ifølge The Guardian må agentene holde sin egentlige identitet hemmelig for selv ektefelle og barn.

Saken viser muligens at krigen i Ukraina har fått den russiske militære etterretningen, GRU, til å gå enda mer aggressivt frem.

– Dette var en årelang GRU-operasjon som kostet mye tid, energi og penger, sier den nederlandske etterretningssjefen Erik Akerboom til Reuters. Han legger til at de ser på forsøket på infiltrere ICC som en alvorlig trussel.

Kom til Rio for å treffe «faren»

Nederlandsk etterretning har publisert det de sier var spionens dekkhistorie. Det er skrevet på portugisisk, men språket skal ifølge The Guardian være «ganske dårlig grammatisk». Dokumentet skal stamme fra 2010.

Dokumentet, som også er oversatt til engelsk, ser ut til å være en oppsummering av spionens tidligere liv. En oppdiktet historie som agenten antagelig har måttet lære seg utenat.

Ifølge dokumentet kom spionen til Rio de Janeiro i august 2010 for å møte en far han hadde vært skilt fra gjennom mange år. Det er mulig at denne «faren» også ble lurt.

Det hevdes at spionen hadde glemt sin portugisisk, men at han etter å ha møtt faren bestemte seg for å bli boende i Brasil, lære seg språket og få tilbake statsborgerskape».

Han beskriver at medelever mobbet ham for utseendet og aksenten.

– Selv om jeg så tysk ut, kalte de meg for «gringo». Det er derfor jeg ikke hadde mange venner, skriver han.

Vi får vite andre små detaljer om ham også:

Han likte ikke å spise fisk, angivelig fordi han hatet stanken av fisk fra havnen der han hevdet å ha vokst opp.

Han skal ha vært forelsket i geografilæreren.

I en garasje hadde de en plakat med den mexicanske skuespilleren Veronica Castro, som skal ha blitt byttet ut med en plakat av den amerikanske skuespilleren Pamela Anderson.

Han pleide å besøke den eneste nattklubben som spilte elektronisk dansemusikk av typen trance.

Det har ikke vært noen umiddelbar reaksjon fra Moskva, skriver Reuters. Tidligere har de avvist spionavsløringer som forsøk på bakvaskelser fra vestlige land.

De superhemmelige russiske agentene har ikke alltid lyktes så godt. Mange ganger har de ikke lyktes med å få stillinger der de kunne få tak i sensitiv informasjon. Ofte fordi vestlige etterretning holdt øye med dem, ifølge The Guardian. En gruppe med 10 hemmelige agenter ble avdekket av FBI i USA for 12 år siden.