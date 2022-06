Løy og villedet Trump i terrorangrepet mot demokratiet i USA? Høringene fortsetter i dag.

Spredte tidligere president Donald Trump bevisst løgner om at valget ble stjålet fra ham? Det blir sentralt i høringen i Kongressen mandag.

Det er en komité som har fått ansvaret for å undersøke stormingen av kongressen. Republikaneren Liz Cheney er en av de som sitter i komiteen.

13. juni 2022 17:15 Sist oppdatert nå nettopp

Fem mennesker døde under stormingen av Kongressen, USAs lovgivende forsamling. Hendelsen i januar 2021 kastet USAs demokrati ut i en dyp krise.

I juni skal det være en rekke høringer om hendelsen. En spesialkomité vil legge frem dokumentasjon som skal vise at Trump var ansvarlig for stormingen. Høringene har som mål å gi svar på hvilken rolle USAs tidligere president hadde i hendelsene.

Den første høringen begynte forrige torsdag. Komiteen, som er oppnevnt av Representantenes hus i Kongressen, har jobbet i litt under et år med å hente inn vitneutsagn og bevismateriale om hendelsen.

Aftenposten har tidligere omtalt hva som kom frem på den første høringen. Her kom det blant annet frem at Donald Trumps egen datter, Ivanka Trump ikke trodde på at faren egentlig hadde vunnet valget.

Fokuset for mandagens høring er å dokumentere i detalj at Trump visste fullt ut at han hadde tapt presidentvalget.

Det var kaotiske scener da Kongressen ble stormet i januar 2021.

Viser intervju med Trump-ansatte

Under høringen ble det vist opptak av intervju med to personer som jobbet på president-kampanjen til Trump.

– Det var altfor tidlig å ringe slike samtaler, sa Trumps kampanjesjef Bill Stepien i et videoopptak, som ble spilt av mandag.

– Stemmesedler ble fortsatt talt ... det var altfor tidlig å komme med en slik proklamasjon.

Også Jason Miller, som var en av talspersonene for kampanjen, sier at også han advarte Trump mot å kunngjøre at han hadde vunnet.

To paneler med vitner

Det er planlagt at to paneler med vitner skal bli spørres ut mandag. Blant annet skulle Bill Stepien, sjefen for Trumps kampanje, bli avhørt. Det skjer likevel ikke, da han konen hans er i fødsel.

Det var forventet at han skulle bli bedt om å beskrive hva den tidligere presidenten visste om hans påstander om valgfusk.

Det er også planlagt at høringen skal fokusere på Trumps avgjørelse om å erklære at han hadde vunnet valget på valgnatten, selv om han ble fortalt at det ikke var mulig ut ifra tallene i valget.

Ifølge The New York Times skal Byung J. Park vitne under mandagens høring. Han er en tidligere påtaleadvokat i Atlanta. Han sa opp jobben sin etter han nektet å si at det hadde vært valgfusk i Georgia.

Pak undersøkte svindelpåstandene i Georgia, men det var ikke nok for Trump, som erklærte ham som en «Aldri Trumper» og ønsket å sparke ham, skriver CNN.

Fakta Hva er Kongressens granskningskomité? Representantenes hus i Kongressen opprettet i juli 2021 en granskningskomité for å undersøke hva som ledet til stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar samme år. Komiteen skal forsøke å fastslå omstendighetene rundt stormingen og hvilken rolle daværende president Donald Trump og hans medarbeidere spilte. Komiteen har ni medlemmer og ledes av borgerrettsforkjemperen og demokraten Bennie G. Thompson. To republikanere er med i komiteen, Liz Cheney og Adam Kinzinger, som begge er fordømt av eget parti for sin deltagelse. Komiteen har intervjuet over 1000 personer og har gjennomgått over 125.000 dokumenter og store mengder video- og lydopptak fra de dramatiske hendelsene som kostet fem personer livet. Torsdag kveld amerikansk tid gikk startskuddet for en åpen og TV-overført høring der mange vitner skal forklare seg, og komiteen skal presentere deler av sitt materiale. Høringen ventes å pågå til utgangen av juni. Komiteen skal etter planen legge frem sin endelig rapport i september. Vis mer

Flere runder med høringer

Det er ventet fem runder til i juni. I neste uke holder de høringer på formiddagene. Torsdag kveld gikk høringen i beste sendetid.

Liz Cheney, som er republikaner og sitter i komiteen har tidligere fortalt litt om planen for de neste høringene: