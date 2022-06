Løy og villedet Trump i terrorangrepet mot demokratiet i USA? Høringene om stormingen av Kongressen fortsetter.

Spredte tidligere president Donald Trump bevisst løgner om at valget ble stjålet fra ham? Her er fem oppsiktsvekkende ting som kom frem under mandagens høring.

Det er en komité som har fått ansvaret for å undersøke stormingen av kongressen. Republikaneren Liz Cheney er en av de som sitter i komiteen.

13. juni 2022 17:15 Sist oppdatert 12 minutter siden

Fem mennesker døde under stormingen av Kongressen, USAs lovgivende forsamling. Hendelsen i januar 2021 kastet USAs demokrati ut i en dyp krise.

I juni skal det være en rekke høringer om hendelsen. En spesialkomité vil legge frem dokumentasjon som skal vise at Trump var ansvarlig for stormingen. Høringene har som mål å gi svar på hvilken rolle USAs tidligere president hadde i hendelsene.

Den første høringen begynte forrige torsdag. Komiteen, som er oppnevnt av Representantenes hus i Kongressen, har jobbet i litt under et år med å hente inn vitneutsagn og bevismateriale om hendelsen.

Aftenposten har tidligere omtalt hva som kom frem på den første høringen. Her kom det blant annet frem at Donald Trumps egen datter, Ivanka Trump ikke trodde på at faren egentlig hadde vunnet valget.

Det ble vist en rekke videoklipp under mandagens høring. Komiteens mål var å vise hvordan Trump gang på gang hadde blitt fortalt av sine egne at det ikke hadde skjedd noe valgfusk. Flere av de som vitnet var Trumps tidligere støttespillere.

Det var kaotiske scener da Kongressen ble stormet i januar 2021.

1. Trumps ansatte ba ham om å ikke erklære valgseier

To av de som vitnet var tidligere ansatte i Trumps presidentkampanje. Bill Steipen og Jason Miller fortalte at de hadde bedt Trump om å ikke erklære valgseier før de var sikre på om det stemte.

– Det var altfor tidlig å ringe slike samtaler, sa Trumps kampanjesjef Bill Stepien i et videoopptak, som ble spilt av mandag.

Det ble vist videoklipp av intervjuer med Rudy Giuliani.

2. Jared Kushner og andre sa at de var imot Rudy Giulianis løgner

Fra høringen kommer det også frem at noen av Trumps støttespillere var ukomfortable med konspirasjonsteoriene som ble presentert etter valget i 2020.

I et videoopptak sa Jared Kushner, Trumps svigersønn, at han motsatte seg Giulianis aktiviteter etter valget. Rudy Giuliani var Trumps advokat og var en av de som aggressivt la frem anklager om at det hadde foregått valgfusk etter valget.

3. Tidligere regjeringsadvokat sier Trump hevdet valgfusk før det var noe bevis

William Barr er tidligere regjeringsadvokat. Flere videoklipp av intervjuet med han ble vist under høringen. Allerede før det var mulig å ha noe bevis om valgfusk hevdet Trump at det hadde funnet sted, forklarer Barr.

Barrs vitnesbyrd var oppsiktsvekkende da han også forklarer hvordan han mente Trump etter hvert selv trodde på de villeste anklagene om valgfusk. Det kan bidra til å skade en potensiell straffesak mot Trump, da man kan argumentere for at han ikke løy om valgfusk, men trodde det var ekte.

Al Schmidt fortalte hvordan Trumps tweet gjorde at han og hans familie ble utsatt for trusler.

4. Sier Trumps tweet førte til trusler mot hans familie

En av de som vitnet under høringen var Al Schmidt, en politiker i Philadelphia. Han undersøkte anklagene om valgfusk i byen «uansett hvor absurde de var», men fant ikke noe bevis for at dette hadde skjedd. Dette gjorde Trump irritert og han tvitret om Schmidt. Bypolitikeren selv forklarer hvordan dette førte til trusler mot han og hans familie. Tidligere Fox News redaktør vitner

5. Tidligere Fox News redaktør vitnet

Chris Stirewalt jobbet som politisk redaktør i Fox News på valgkvelden. Han var en av de som sto bak avgjørelsen om å kunngjøre at Biden hadde vunnet staten Arizona.

Arizona var en av statene som var avgjørende å vinne for å bli president. Det at Fox News gjorde denne kunngjøringen gjorde Trump veldig sint. Stirewalt ble senere sparket fra TV-kanalen.

Fakta Hva er Kongressens granskningskomité? Representantenes hus i Kongressen opprettet i juli 2021 en granskningskomité for å undersøke hva som ledet til stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar samme år. Komiteen skal forsøke å fastslå omstendighetene rundt stormingen og hvilken rolle daværende president Donald Trump og hans medarbeidere spilte. Komiteen har ni medlemmer og ledes av borgerrettsforkjemperen og demokraten Bennie G. Thompson. To republikanere er med i komiteen, Liz Cheney og Adam Kinzinger, som begge er fordømt av eget parti for sin deltagelse. Komiteen har intervjuet over 1000 personer og har gjennomgått over 125.000 dokumenter og store mengder video- og lydopptak fra de dramatiske hendelsene som kostet fem personer livet. Torsdag kveld amerikansk tid gikk startskuddet for en åpen og TV-overført høring der mange vitner skal forklare seg, og komiteen skal presentere deler av sitt materiale. Høringen ventes å pågå til utgangen av juni. Komiteen skal etter planen legge frem sin endelig rapport i september. Vis mer

Flere runder med høringer

Det er ventet fem runder til i juni. I neste uke holder de høringer på formiddagene. Torsdag kveld gikk høringen i beste sendetid.

Liz Cheney, som er republikaner og sitter i komiteen har tidligere fortalt litt om planen for de neste høringene: